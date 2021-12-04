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Часы силы в самые мощные даты декабря-2021: как использовать энергию последнего месяца для изменения вектора судьбы в 2022 году

10:15:0012/3/2021
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Дни и часы силы в последнем месяце 2021 года помогут решить все давно гнетущие проблемы и найти ответы на давние вопросы, а также обеспечат большим количество удачи.

Декабрь 2021 года наполнен мощными датами, энергию которых можно использовать себе во благо. Фото: Pexels.com
Декабрь 2021 года наполнен мощными датами, энергию которых можно использовать себе во благо. Фото: Pexels.com

Положение звезд, планет и иных небесных светил придает определенным дням силу, которая способна влиять на жизнь человека. Такие дни называют днями силы. Как правило, в дни силы многие люди становятся более удачливыми, внимательными, все дела получаются лучше, чем обычно, даже если совсем недавно человека преследовали неудачи. В 2021 году осталось только несколько декабрьских дат, отличающихся по-настоящему мощным влиянием на происходящие вокруг события. Чтобы узнать о них немного больше, необходимо обратиться к данным, полученным от астрологов и смежных специалистов.

Дни и часы силы в декабре 2021 года.

12 декабря — зеркальная дата. Нумерологи утверждают, что зеркальные даты придают влияния и силы любому происходящему вашей жизни событию. В этот день стоит с особой внимательностью отнестись к знакам судьбы, а также стараться прожить день без негатива. Данный день прекрасно подходит для обучения, сдачи длительных проектов, а также для публичных выступлений и осуществления важных сделок. В этот период миром будет править число 3, опора на которое принесет вам много удачи и успеха. Самым лучшим временем этого является 10:45 и 11:35 по вашему часовому поясу.

13 декабря — переход Марса в знак Стрельца. Марс наполняется неудержимой энергией при переходе в знак Стрельца. Эта энергия обладает огромной защитной силой, которая оберегает людей от неправильных поступков и ошибочных решений. Если в этот день вы наполнитесь смелостью совершить давно задуманное, то смело двигайтесь вперед и будьте уверены, что все, за что вы возьметесь, завершится наилучшим образом. Самым лучшим временем этого является 08:45 и 09:32 по вашему часовому поясу.

14-15 декабря — максимум влияния Потока Геминиды. В этот период звездный поток Геминиды будет наиболее активным, благоприятно влияя на исполнение любых ваших желаний. Во время падения звезд, желательно загадать ваше самое сокровенное и тайное желание, которое исполнится с огромной вероятностью. Самым главным условием в этом случае является вера в исполнение желания, а также позитивность ваших мыслей. Время силы 14 декабря придется на период с 12:10 и до 13:00 по вашему часовому поясу. 15 декабря время силы случится с 09:01 до 09:45 по вашему часовому поясу.

21 декабря — день зимнего солнцестояния и максимум активности потока Урсиды. День зимнего солнцестояния наряду с активностью звездных светил наделяет день особой энергетикой. С давних времен считается, что в это время осуществляется переход от тьмы к свету, что напрямую говорит о преобладании положительной энергии в этот день. 21 декабря будут с легкостью осуществляться любые задумки, завершаться давно открытые вопросы и решатся все тяжелые проблемы. Самым сильным временем в эту дату будет являться период с 08:10 до 9:10 по вашему часовому поясу.

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