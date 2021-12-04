Лунный календарь для засолки и квашения капусты в декабре и январе: информация о каждом дне последнего месяца 2021 года и первого 2022-го

Вот и наступила зима и скоро к нам придет год Тигра. Многие люди уже начали готовиться к Новому году и стали задумываться: стоит ли солить капусту к празднику? Конечно же стоит! Капуста квашеная — это отличное, самостоятельное блюдо, а также закуска, которая может стать частью винегрета или других блюд. Квашеная капуста так популярна из-за своих полезных свойств: если есть ежедневно по 100 грамм капусты можно с комфортом похудеть, а также защитить себя от ОРВИ.
Многих хозяек волнует, в какой день лучше всего солить капусту, чтобы она получилась ароматной и хрустящей. Поможет в этом вопросе лунный календарь, который составлен специалистами специально для того, чтобы облегчить жизнь хозяйкам. В нем заранее просчитано в какой день можно солить капусту, а в какой нет, ведь каждая фаза Луны влияет по-разному на приготовление продукта.
Когда солить капусту в декабре 2021 года и январе 2022 года.
Благоприятные дни для закваски капусты: 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 числа декабря.
Благоприятные дни в январе для закваски капусты: 18, 19, 20, 21, 22 число.
Если при выборе дня для засолки капусты ориентироваться на вышеперечисленные дни, то капуста порадует вас своими вкусовыми качествами и удивит своей пикантностью гостей и домочадцев. Посолив капусту в благоприятные даты по лунному календарю указанные выше, вы успеете заготовить ее до Нового года и подать на праздничный стол гостям.