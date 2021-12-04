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Экскаватор сбил 9-летнего мальчика на "зебре" в Новосибирске. Ребенок попал в больницу

2:02:0312/4/2021
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За рулем экскаватора находился 32-летний водитель. Он двигался по ул. Выборной и на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на мальчика.

В Новосибирске экскаватор сбил 9-летнего школьника на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске экскаватор сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе. ДТП произошло вечером 3 декабря в Октябрьском районе столицы Сибири.

Как сообщили в городской ГИБДД пострадавшего ребенка доставили в больницу на машине скорой помощи.

За рулем экскаватора находился 32-летний водитель. Он двигался по ул. Выборной и на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на мальчика. Предположительно, ребенок в ДТП получил перелом ноги.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", в Бердске вычислили сбившего 17-летнюю девушку на "зебре" водителя Toyota Corolla. 87-летний водитель ударив девушку автомобилем так, что отлетело зеркало заднего вида, а она упала на проезжую часть После этого водитель отругал пострадавшую и скрылся с места происшествия.

Инцидент на ул. Красная Сибирь произошел в Бердске 23 ноября. А 3 декабря в ГИБДД сообщили, что нарушителя установили. Информация о травмах у несовершеннолетней поступили из Бердской ЦГБ.

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