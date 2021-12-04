Строгие запреты в Двунадесятый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы: и какие послабления разрешены для постящихся 4 декабря. Можно ли есть рыбу?

4 декабря отмечается одно из главных событий в православном календаре - Введение во храм Божией Матери, который в народе также называют Третьей Пречистой. Торжественное событие относится к двунадесятым - двенадцати важным после Пасхи.
Дева Мария родилась у благочестивых родителей Иоакима и Анны. За то, что Бог смилостивился над ними и подарил чудо рождения ребенка в преклонном возрасте, родители Марии дали Господу обещание, что посвятят свое дитя служению Ему. И отдадут ребенка на службу в Иерусалимский храм.
Когда родилась Мария, то в трехлетнем возрасте, как тогда было принято у евреев, ее повели в храм. Эта процессия была очень пышной и торжественной. Деву Марию нарядили в самое красивое платье и повели к храму, сопровождая шествие со свечами в руках, а также хваля Господа в молитвах.
На встречу к ним вышел священник Захария, будущий отец Иоанна Крестителя. Он встретил процессию очень почетно, зная наперед, что перед ним будущая Матерь Божья.
На паперти, к которой вели пятнадцать ступеней, в пышных одеяниях ждал Захарию. Праведная Анна поставила девочку на первую ступеньку, и хор торжественно запел псалом. И случилось чудо: маленькая девочка еще непослушными ножками ступеньку за ступенькой преодолела все расстояние и смело подала руку первосвященнику. Все были удивлены ее легкости, и то, что священник ввел ее в Святая Святых, место, куда мог входить только Первосвященник раз в год.
Этот праздник традиционно выпадает на Рождественский пост, поэтому мясные и молочные блюда на праздничном столе быть не должны. Однако в праздник разрешена рыба, масло и вино.