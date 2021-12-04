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"Начало конца кошмара": С появлением "омикрон"-штамма уйдет пандемия коронавируса, считает инфекционист

2:16:5712/4/2021
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Новый штамм охватит больше населения, но при этом он становится более легким. Поэтому он станет обычным сезонным респираторным заболеванием.

Инфекционист назвал появление "омикрона" "началом конца". Фото: GETTY IMAGES
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров убежден, что легкая переносимость нового "омикрон"-штамма коронавируса позволит отнести заболевание в область сезонных респираторных инфекций.

"Новый штамм, который зародился в Южной Африке, который здорово более заразен, но вызывает существенно менее тяжелые формы и не даёт тяжелых поражений легких. Я думаю, что, может быть, это начало конца этого кошмара", - цитирует эксперта радиостанция "Говорит Москва".

Он полагает, что это "первый звоночек" отступления коронавируса.

"Он будет охватывать больше населения, но при этом он становится более легким. Думаю, что он начал скатываться в область обычных сезонных респираторных инфекций", - отметил инфекционист.

Как сообщалось ранее, новый штамм коронавируса обнаружили 11 ноября в Южной Африке. Его назвали "омикрон". ВОЗ считает новый вариант "вызывающим беспокойство", он обладает повышенной способностью заражать других.

В пятницу в Россию вернулись туристы из ЮАР с коронавирусом. Какой у них штамм, пока не выяснили. Возможно, что в РФ уже завезли "омикрон".

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пандемия коронавирусановый штаммомикронВладимир Никифоров
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