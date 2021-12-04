"Начало конца кошмара": С появлением "омикрон"-штамма уйдет пандемия коронавируса, считает инфекционист

Главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров убежден, что легкая переносимость нового "омикрон"-штамма коронавируса позволит отнести заболевание в область сезонных респираторных инфекций.
"Новый штамм, который зародился в Южной Африке, который здорово более заразен, но вызывает существенно менее тяжелые формы и не даёт тяжелых поражений легких. Я думаю, что, может быть, это начало конца этого кошмара", - цитирует эксперта радиостанция "Говорит Москва".
Он полагает, что это "первый звоночек" отступления коронавируса.
"Он будет охватывать больше населения, но при этом он становится более легким. Думаю, что он начал скатываться в область обычных сезонных респираторных инфекций", - отметил инфекционист.
Как сообщалось ранее, новый штамм коронавируса обнаружили 11 ноября в Южной Африке. Его назвали "омикрон". ВОЗ считает новый вариант "вызывающим беспокойство", он обладает повышенной способностью заражать других.
В пятницу в Россию вернулись туристы из ЮАР с коронавирусом. Какой у них штамм, пока не выяснили. Возможно, что в РФ уже завезли "омикрон".