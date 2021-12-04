Талибы дали свободу афганским женщинам: Они могут отказаться от замужества и вступить в брак повторно

В «Талибане»* издали указ о правах женщин, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Twitter замминистра информации и культуры правительства талибов Забихулла Муджахид.
"Билль о правах" подписан лидером радикального движения Хайбатуллой Ахундзадой. Отныне афганскую женщину нельзя заставить выйти замуж. А если муж умирает, вдова вправе получить в наследство часть его имущества. кроме того, она сама может определять свою жизнь, например, заключить второй брак.
«Женщина — это не собственность, а благородный и свободный человек. Никто не может отдать ее кому-либо в обмен на мирное соглашение или прекращение вражды», — сказано в указе.
Муджахид заверил, что в новом правительстве появятся женщины, но назначение их на должности пройдет по законам шариата.
Талибы захватили Афганистан 15 августа 2021 года и начали реформы. Например, вернули отрубание рук и смертные казни, запретили мужчинам брить бороды, ограничили доступ женщин к работе.
Талибан* - экстремистская организация, запрещенная в России.