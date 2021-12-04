Новолуние в Стрельце – почему 4 декабря 2021 нельзя заниматься финансами. Когда проводить ритуалы на привлечение денег

Новолуние с древности считалось символом возрождения. В это время было принято проводить всевозможные ритуалы для привлечения денег, любви, счастья и удачи. 4 декабря текущего года пройдет последнее новолуние в 2021 году. Новолуние начнется в 10 часов 45 минут по времени Москвы. Это время дано человеку, чтобы он мог оценить ход своей жизни и подкорректировать его.
Как правильно проводить обряды на новолуние.
1. Проводить ритуалы необходимо в полночь.
2. Нельзя обманывать Вселенную. Загадывайте только то, что вы действительно хотите.
3. Все время пока вы загадываете желание, его образ должен быть в голове. Представляйте, что оно уже исполнилось. Какие чувства и эмоции вы бы чувствовали тогда?
Ритуалы на привлечение денег.
1. Вам понадобится несколько монет, взять их лучше из вашего кошелька. Их необходимо хорошо вымыть и сложить в стакан, после чего его залить водой. Поставьте на подоконник стакан, так, чтобы он находился в свете Луны. Пусть вода впитает в себя свет Луны, а утром необходимо воду выпить, монеты разложить по разным местам. Тратить их в течение месяца нельзя. Достаток придет в дом в течение 5 месяцев.
2. Это ритуал на исполнение желания. Для него понадобится ведро с водой, которое должно простоять на подоконнике в лунном свете ночь. Утром проснувшись, необходимо ополоснуться этой водой. Луна напитает воду положительной энергией и передаст ее вам. Желание исполнится в течение года.
3. Ритуал на исполнение желания. Для которого необходим лист бумаги и ручка. Запишите то, что вы хотите. Распишите на несколько предложений, так чтобы было конкретно понятно. Погрузитесь в мысли о желании, визуализируйте его. Желание сбудется в течение полугода.