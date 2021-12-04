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Новолуние в Стрельце – почему 4 декабря 2021 нельзя заниматься финансами. Когда проводить ритуалы на привлечение денег

11:00:5212/4/2021,Анна Филатова
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Все время пока вы загадываете желание, его образ должен быть в голове. Представляйте, что оно уже исполнилось.

Как использовать фазы Луны для привлечения желаемого.
Как использовать фазы Луны для привлечения желаемого. Фото: Рixabay.com

Новолуние с древности считалось символом возрождения. В это время было принято проводить всевозможные ритуалы для привлечения денег, любви, счастья и удачи. 4 декабря текущего года пройдет последнее новолуние в 2021 году. Новолуние начнется в 10 часов 45 минут по времени Москвы. Это время дано человеку, чтобы он мог оценить ход своей жизни и подкорректировать его.

Как правильно проводить обряды на новолуние.

1. Проводить ритуалы необходимо в полночь.

2. Нельзя обманывать Вселенную. Загадывайте только то, что вы действительно хотите.

3. Все время пока вы загадываете желание, его образ должен быть в голове. Представляйте, что оно уже исполнилось. Какие чувства и эмоции вы бы чувствовали тогда?

Ритуалы на привлечение денег.

1. Вам понадобится несколько монет, взять их лучше из вашего кошелька. Их необходимо хорошо вымыть и сложить в стакан, после чего его залить водой. Поставьте на подоконник стакан, так, чтобы он находился в свете Луны. Пусть вода впитает в себя свет Луны, а утром необходимо воду выпить, монеты разложить по разным местам. Тратить их в течение месяца нельзя. Достаток придет в дом в течение 5 месяцев.

2. Это ритуал на исполнение желания. Для него понадобится ведро с водой, которое должно простоять на подоконнике в лунном свете ночь. Утром проснувшись, необходимо ополоснуться этой водой. Луна напитает воду положительной энергией и передаст ее вам. Желание исполнится в течение года.

3. Ритуал на исполнение желания. Для которого необходим лист бумаги и ручка. Запишите то, что вы хотите. Распишите на несколько предложений, так чтобы было конкретно понятно. Погрузитесь в мысли о желании, визуализируйте его. Желание сбудется в течение полугода.

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