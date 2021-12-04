Мусорный регоператор "Экология-Новосибирск" объявил себя банкротом из-за долгов

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области «Экология-Новосибирск» объявил о самобанктротстве. Монополист намерен подать соответствующее заявление в арбитражный суд, говорится в федеральном реестре юрлиц Федресурс.
«Общество с ограниченной ответственностью "Экология-Новосибирск"... настоящим уведомляет всех заинтересованных лиц о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью "Экология-Новосибирск"... несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства, установленных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)», — сообщается на портале.
Кредиторами регоператара названы перевозчики мусора ООО «ТБО», ООО «ЛаТранс», ООО «НСТ», а также МУП «Спецавтохозяйство» Новосибирска (ему Экология-Новосибирск должна свыше 283 млн рублей).
Арбитраж пока не назначил дату заседания по самобанкротству мусорного монополиста в Новосибирской области.
Глава региона Андрей Травников заявлял, что до конца 2021 года намерен расторгнуть контракт с «Экологией-Новосибирск» из-за постоянных жалоб жителей на то, что мусор не вывозят вовремя, кроме того у мусорного оператора выявили многочисленные нарушения обязательств.