Что важно успеть сделать каждому до Нового 2022 года: самые подходящие дни для завершения дел и начинания новых в декабре 2021 года

Есть такие даты, которые считаются особенными. Они наполнены положительной энергией и несут в себе определенную силу. 1 декабря был именно такой день, если вы не успели им воспользоваться по назначению, то не расстраивайтесь, в декабре еще будут такие дни.
1 числа первого зимнего месяца Нептун избавился от ретроградности. В этот день люди избавляются от тяжести проблем, которые давят им на плечи своим грузом. Происходит некое обнуление и избавление от ненужного энергетического хлама. Подобные даты в декабре состоятся: 12, 13, 14, 15, 21 декабря.
12 декабря состоится зеркальная дата. Это время хорошо подойдет для духовных практик и обучения, можно пройти курс повышения квалификации или заняться любимым хобби. Этот день стоит провести в приятной компании с друзьями или родственниками.
13 декабря. Марс перейдет в Стрельца. День подойдет для переоценки ценностей. Отстаивайте свою точку зрения и не поддавайтесь чужому влиянию.
14 и 15 декабря. Это день максимума потока Геминиды. Эти дни хорошо подойдут для того, чтобы загадать желание и заполучить любовь и успех. В эти дни будет вести в любви, одинокие люди могут влюбиться.
21 декабря — это завершающий день силы. В этот день пройдет зимнее солнцестояние. День будет очень насыщенный, люди будут находиться в гармонии с собой и на позитиве.