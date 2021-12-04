Полное солнечное затмение в Стрельце 4 декабря 2021 отразится на каждом: космический толчок к новому началу

Последнее солнечное затмение 2021 года произойдет в субботу, 4 декабря, и будет посвящено «новым началам». Что ожидает солнечное затмение для вас?
Полное солнечное затмение должно произойти в субботу, 4 декабря 2021 года, и станет последним солнечным затмением в году. Эксперты говорят, что его последствия могут ощущаться «до шести месяцев после фактической даты затмения».
Солнечные затмения происходят, когда солнце и луна находятся в одном и том же градусе в пределах знака зодиака. В астрологии затмения вызывают драмы и потрясения. Поскольку 4 декабря является последним солнечным затмением в году, ожидается, что оно принесет с собой «новые начала», пишет express.co.uk.Cafe Astrology объясняет: «Это последнее затмение, которое должно произойти по оси Близнецов - Стрельца в серии, которая началась в мае 2020 года. Это затмение можно считать последним космическим толчком к созданию лучшего баланса между потребностью в фактах и цифрах и потребностью в вере и вере. Основное внимание уделяется новым начинаниям, связанным с нашими личными интересами и философией, а также с нашим мировоззрением».
Затмения - это частые явления, и они могут создать темы, которые продлятся до ближайших шести месяцев года. Возможно, вы почувствуете необходимость начать все заново в некоторых сферах своей жизни.
Согласно Cafe Astrology, некоторые из основных фокусов солнечного затмения включают «веру, оптимизм, системы убеждений, философию, обмен идеями и наше чувство приключения».
Поскольку это солнечное затмение должно произойти в Стрельце, люди могут начать смотреть в сторону развития более позитивного мышления, узнавать что-то новое или набраться смелости, чтобы «расширить наши горизонты» и взглянуть на новые способы мышления.
Постоянный астролог Women and Home заявляет: «Люди, у которых есть планеты между девятью и 15 градусами Стрельца, Близнецов, Девы или Рыб, скорее всего, почувствуют это затмение сильнее всего в своей жизни».
Поскольку правящая планета Стрельца - Юпитер, в это время также важно обращать внимание на Юпитер. Юпитер известен как планета мудрости, изобилия и роста. Во время затмения Юпитер будет в Водолее, но образует «напряженный аспект» с Марсом - планетой гнева.
Когда произойдет затмение, Марс должен находиться в Скорпионе, что, по словам местного астролога «Женщины и дома», может вызвать «противостояние» между обеими планетами. Это может в конечном итоге усилить подавленный гнев или привести к несчастным случаям.
Эмоции также могут усилиться в это время. Хорошая новость в том, что для некоторых знаков, например для Льва, это также может стимулировать творчество. В общем, затмение может предоставить возможность исследовать что-то новое и выйти за рамки вашей зоны комфорта - возможно, это идеальный способ начать новый год.
Увидеть своими глазами Полное солнечное затмение в прямом эфире можно здесь: