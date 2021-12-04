Самолет с обледеневшим двигателем чудом избежал столкновения с горой. На борту, летевшем до Новосибирска, находилось 200 пассажиров

После инцидента с обледеневшим лайнером S7, который должен был лететь в Новосибирск, а приземлился в Иркутске, стало известно, что пилотам удалось избежать столкновения с горой. Запись разговоров с диспетчером оказалась в распоряжении РЕН ТВ.
- Сохраняйте 1700 метров высоту. Левее следуйте, уклоняетесь влево. Справа поправку возьмите, гора перед вами, — предупреждал диспетчер. Пилоты смогли удержать управление самолетом и приземлились в Иркутске, избежав катастрофы.
После взлета в Магадане самолет через некоторое время остался без работающей электроники. После ее включения оказалось, что не работает автопилот, пилотам удалось среагировать и перевести лайнер на ручное управление. Двигатели обледенели и самолет стало мотать из стороны в сторону, за 10 секунд лайнер потерял 2 700 метров высоты, до земли оставалось не более километра. Пилоты успели выровнять самолет и довести его до Иркутска, совершив посадку.
В авиакомпании S7 заявили, что лайнер попал в зону обледенения, при этом борт был обработан в Магадане спецсредствами. Не исключено, что обработка проводилась с нарушениями, отчего обледенение могло наступить не только в воздухе, но и еще на земле.
О том, что борт до Новосибирска экстренно сел в Иркутске и чудом избежал авиакатастрофы, ранее рассказывал "Курьер.Среда". На борту находилось 200 человек.