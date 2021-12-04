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Самолет с обледеневшим двигателем чудом избежал столкновения с горой. На борту, летевшем до Новосибирска, находилось 200 пассажиров

3:55:0212/4/2021
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Самолет S7, у которого после взлета отказала электроника и отключился автопилот, экстренно сел в Иркутске. Появилась запись разговора пилота с диспетчером.

Самолет летел в Новосибирск и чудом не разбился. Фото: Скриншот с сайта Flaightradar24

После инцидента с обледеневшим лайнером S7, который должен был лететь в Новосибирск, а приземлился в Иркутске, стало известно, что пилотам удалось избежать столкновения с горой. Запись разговоров с диспетчером оказалась в распоряжении РЕН ТВ.

- Сохраняйте 1700 метров высоту. Левее следуйте, уклоняетесь влево. Справа поправку возьмите, гора перед вами, — предупреждал диспетчер. Пилоты смогли удержать управление самолетом и приземлились в Иркутске, избежав катастрофы.

После взлета в Магадане самолет через некоторое время остался без работающей электроники. После ее включения оказалось, что не работает автопилот, пилотам удалось среагировать и перевести лайнер на ручное управление. Двигатели обледенели и самолет стало мотать из стороны в сторону, за 10 секунд лайнер потерял 2 700 метров высоты, до земли оставалось не более километра. Пилоты успели выровнять самолет и довести его до Иркутска, совершив посадку.

В авиакомпании S7 заявили, что лайнер попал в зону обледенения, при этом борт был обработан в Магадане спецсредствами. Не исключено, что обработка проводилась с нарушениями, отчего обледенение могло наступить не только в воздухе, но и еще на земле.

О том, что борт до Новосибирска экстренно сел в Иркутске и чудом избежал авиакатастрофы, ранее рассказывал "Курьер.Среда". На борту находилось 200 человек.

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самолетгораобледенениеS7
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