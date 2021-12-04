Выходные на Новый год-2022: сколько дней отдыхают россияне на новогодние каникулы

До Нового года остался всего месяц и многих жителей России волнует вопрос: как мы будем отдыхать в январе.
31 декабря — пятница, обычно в этот день все люди работали. 31 декабря — это самый трудоемкий день для хозяек в плане подготовки к празднику: накрыть стол, убрать, привести себя в порядок. Поэтому население давно хотело, чтобы 31 декабря стало официальным праздничным днем. Михаил Мишустин подписал соответствующий указ, по которому 31 день первого месяца зимы в 2021 году будет первым выходным днем.
В январе 2022 года население России будет отдыхать десять дней, так же как и в том году. Начиная с 31 декабря и по 9 января включительно люди будут находится на новогодних каникулах.
Однако 31 декабря не станет ежегодно праздничным днем. 31 декабря 2022 года стал выходным днем из-за переноса с 3 января текущего года, так как это было воскресенье. Выходные по календарю совпадающие с праздничными датами, власти переносят на будни. Пока нет информации по поводу того, чтобы сделать 31 декабря выходным днем ежегодно.
На работу всем Россиянам необходимо будет выйти 10 января, в понедельник. За счет выходных дней 1 и 2 января будут продлены праздники в мае, выходными станут 3 и 10 мая.
Время для отдыха на Новый год у населения России предостаточно, поэтому можно смело планировать поездки, вылазки к друзьям и всевозможные культурные мероприятия, однако необходимо учитывать и эпидемиологическую ситуацию в стране, необходимо соблюдать санитарные нормы при посещении всех мероприятий.