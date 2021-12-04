Чтение карт Таро на 4 декабря 2021 года для каждого знака зодиака

Ваше единственное чтение Таро для всех знаков зодиака здесь в субботу, 4 декабря 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.
Что принесет субботнее чтение карт Таро вашему знаку зодиака, пишет yourtango.com.
Узнайте, что приготовило для вас ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в субботу, 4 декабря 2021 года.
Овен (21 марта - 19 апреля)Карта Таро: Десятка Жезлов
Приготовься. Этот день будет наполнен тяжелой энергией, и вы почувствуете, что это подъем в гору.
Вам нужно будет найти тот источник силы, который можно найти только глубоко внутри вас. Несите мысль, личное воспоминание, что-нибудь; что угодно, чтобы поддерживать мотивацию до конца дня.
Телец (20 апреля - 20 мая)Карта Таро: Семерка Жезлов, перевернутая
Хорошо сегодня протереть шифер.
Отпуск высвобождает ваше время и энергию, чтобы найти новую работу или какую-то возможность, которая вам нравится. Вам не нужно жить прошлым, когда для вас такое светлое будущее!
Близнецы (21 мая - 20 июня)Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая
Вы тот, кто сегодня делает ставку. Вам не нужно соответствовать стандартам других людей в отношении того, как вы должны жить своей жизнью. Нет, Близнецы. Вам нужно жить на своих условиях.
У вас было достаточно людей, пытающихся запереть вас. Теперь вам пора построить ту жизнь, которой вы хотите жить, и не идти на компромисс и не жертвовать своим собственным счастьем.
Рак (21 июня - 22 июля)Карта Таро: Повешенный, перевернутая
Вы напрасно ждете, что любимый человек внезапно станет тем, кем вы хотите его видеть.
Вы зря теряете время. Жизнь устроена не так. Человек должен решить, хотят ли изменения, а это может быть не так.
Лев (23 июля - 22 августа)Карта Таро: Двойка Жезлов
Жизнь - это баланс, и когда вы понимаете, кто вы, где вы хотите быть, и имеете представление о том, как вы хотели бы этого достичь, это называется ясностью.
Ты смотришь на вещи свежим взглядом, Лео. И в моменты неуверенности в себе не позволяйте своему разуму отговаривать вас от перемен. Пришло время, и в глубине души вы знаете, насколько подходящее время.
Дева (23 августа - 22 сентября)Карта Таро: Пятерка Кубков
Разрешите себе горевать, Дева.
Вы многое пережили за последнее время, и у вас не было ни минуты отдыха, чтобы осмыслить все, что вы недавно прошли. Вам нужно уделить время своим чувствам. Позвольте себе просто быть.
Весы (23 сентября - 22 октября)Карта Таро: Десятка пентаклей
Сейчас вы находитесь в прочном положении, и вам не следует принимать его как должное. Вам доступны все ресурсы вселенной.
Там может быть что-то, что вам нужно, так что попросите об этом. Не беспокойтесь слишком сильно о том, почему и как, просто знайте в своем сердце, что это произойдет.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Карта Таро: Луна
Эта карта - знак обмана. Есть вещи, о которых вы не знаете и искренне пожалеете, что не узнали сегодня, но кто-то вам солгал.
И вы почувствуете разочарование, узнав, что доверие было подорвано, но в конце дня вы вздохнете с облегчением от того, что правда открыто и освободит вас.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Карта Таро: Тройка Пентаклей
Вы вложили массу усилий и энергии в работу, которую делаете сейчас, и вам, как и всем остальным, нужен перерыв. Вам нужно время, чтобы подышать и просто расслабиться.
Это ваше время, чтобы расслабиться, прежде чем все снова начнется для вас. Вы можете чувствовать себя странно, когда снова проводите столько времени для себя, но верьте, что это хорошо для вас.
Козерог (22 декабря - 19 января)Карта Таро: Рыцарь Пентаклей, перевернутая
Не все видят вещи одинаково. То, что для вас может быть совершенно очевидным, ускользает от другого человека. Здравый смысл, как говорится, не так уж и прост.
Вас может расстроить то, что другие находятся не на той же странице. Старайтесь не осуждать людей, даже если вы их немного опережаете.
Водолей (20 января - 18 февраля)Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая
Вы имеете дело с мастером-манипулятором. Вы можете попытаться заставить этого человека признать, что он обманывает, но этого не произойдет.
Это одна из тех ситуаций, когда вы должны спросить себя, нужно ли вам что-то от них знать, чтобы двигаться дальше? Возможно, вы сможете сделать это без подтверждения или полного закрытия.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Карта Таро: Паж Кубков
Все восхищаются вами и хотят, чтобы с вами ассоциировались. Вы - свет, который мотивирует и вдохновляет людей, и ваша харизма привлекает на вашем пути так много положительных вещей.
Вы можете выбирать, чего хотите от жизни, и если ищете счастья, вы его найдете.