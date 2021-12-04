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Мясопустная суббота-2022: во Вселенскую родительскую субботу 26 февраля поминают всех усопших христиан

2:00:2312/4/2021,Анна Филатова
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Нельзя употреблять на могилах алкогольные напитки. Не стоит стирать, убирать, заниматься работами на земле.

Запреты Вселенской родительской субботы.
Запреты Вселенской родительской субботы. Фото: Рixabay.com

Вселенскую родительскую субботу православные люди отмечают за два дня до наступления Масленицы. В 2022 году этот день выпадает на 26 февраля. В этот день принято вспоминать усопших родственников. Этот день называют — Мясопустным, так как он стоит перед воскресеньем, идущим перед Великим постом, а в этот день можно употреблять в пищу мясо. Родительской суббота называется, потому что в этот день по традиции люди вспоминают своих умерших родственников, а название — Вселенская дано дню потому, что все христиане в мире поминают крещеных умерших родственников.

По традиции хозяйки в этот день пекут блины, первый блин нельзя есть, его несут на могилу родственника. Остальные блины было принято раздавать: детям, нищим.

Принято в этот день поминать усопших родственников собираясь за столом с друзьями и родными. На столе должно было быть много блюд, а также зажженная свеча. Перед тем, как приступить к трапезе принято читать молитву. Также из обязательных кушаний — это кутья, блюдо из риса, изюма, орехов.

Запреты дня.

Нельзя употреблять на могилах алкогольные напитки. Не стоит стирать, убирать, заниматься работами на земле. Посуду нельзя мыть после поминального ужина до следующего утра.

Приметы.

Нельзя регистрировать брак в этот день, будет жизнь несчастной.
Если первый блин упал на пол, то поднимать его можно только после того, как прочтете молитву. Считается, что если этого не сделать, то быть большой беде.

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