После удара током в троллейбусе Новосибирска у 23-летней пострадавший начали отниматься ноги и заболело сердце

От удара током в новосибирском троллейбусе пострадала 23-летняя пассажирка. Через два дня после происшествия у нее обнаружили нарушение сердечного ритма. Это и другие проблемы со здоровьем вызваны электротравмой, пояснили врачи. 4 декабря пострадавшую пришлось госпитализировать.
Жительницу Новосибирска ударило током в троллейбусе №23, когда она спускалась по ступеням, чтобы выйти из общественного транспорта.
Друзья пострадавшей рассказали, что после инцидента она сходила к врачу и получила направление на срочную госпитализацию по скорой.
По словам приятелей, у девушки появились боли в сердце и стали отниматься ноги, передает "МК Новосибирск".
Как сообщает издание, пассажирка сообщила кондуктору о том, что "ступени бьются током". Это она почувствовала при входе в троллейбус. Но представитель транспортного предприятия никак не отреагировала. Вероятно, теперь в Центре управления городским электротранспортом Новосибирска пройдет проверка.