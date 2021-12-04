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Что категорически нельзя делать в закрытие Коридора затмений в Новолуние 4 декабря 2021 года и полное солнечное затмение

7:00:5712/4/2021
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4 декабря состоится сразу два важных астрономических события, способные повлиять на нашу жизнь.

Солнечное затмение может изменить ваши планы с помощь. энергетического влияния. Фото: Pxfuel.com
Солнечное затмение может изменить ваши планы с помощь. энергетического влияния. Фото: Pxfuel.com

4 декабря произойдет закрытие коридора затмений, который начал действовать еще 19 ноября, в день полной Луны. Это связано с тем, что именно сегодня произойдет важное астрономическое событие 2021 года — полное солнечное затмение. Это редкое явление начнется в 10:34 по московскому времени и продлится ровно 1 минуту и 54 секунды. Еще более редким его делает тот факт, что последнее солнечное затмение проходило 14 декабря 2020 года, а ближайшее наступит лишь 20 апреля 2023 года. Иными словами, невероятная энергетика, появляющаяся благодаря закрытию коридора затмений — вещь необычная как для любителей астрономии, так и для всех жителей Земли в целом.

Также в этот день пройдет еще одно крупное астрономическое событие — период новой Луны. Это новолуние окажется последним в этом году. Связь двух этих необычных явлений создает особую силу, которая может быть как полезна, так и вредна. Польза может заключаться в возможности проведения мощных ритуалов на привлечение многих благ в свою жизнь: от любви и счастья до успеха и денег. А негативная составляющая такой невероятной энергетики во влиянии на наш организм. Речь идет как о физическом, так и о психоэмоциональном воздействии на наше тело.

От каких дел лучше всего отказаться 4 декабря?

Во-первых, не стоит заниматься важными делами и решениями, которые могут повлиять на вашу дальнейшую жизнь. Это может привести к большим потерям.

Во-вторых, откажитесь от встреч и дружеских посиделок. В этот день люди могут быть злее, чем обычно. Существует большой риск попасть в конфликт и лишиться друза или приятеля из-за глупости.

В-третьих, необходимо и самому сдерживаться, не давать волю агрессии, чтобы не ранить чувства других.

В-четвертых, лучше всего отказаться от занятия спортом или физических нагрузок в этот день. Человеческому телу и так не будет хватать сил.

Наконец, постарайтесь не забыть провести ритуал на привлечение всех благ в свой дом.

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новая лунаастрономическое явлениядекабрь 2021
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