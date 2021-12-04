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В Норвегии с высоким процентом вакцинации вспышка Омикрона составила более 50 случаев

2:30:0212/4/2021
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Многое остается неизвестным о новом варианте, в том числе о том, является ли он более заразным, как подозревают некоторые органы здравоохранения, вызывает ли он более тяжелое заболевание и может ли он помешать вакцинам.

Многое остается неизвестным о новом варианте, в том числе то, является ли он более заразным. Фото: Pixabay.com

В четверг официальные лица заявили, что по меньшей мере 50 человек в столице Норвегии и ее окрестностях были инфицированы вариантом коронавируса омикрон, и эти случаи связаны с рождественской вечеринкой норвежской компании в ресторане Осло.

Норвежский институт общественного здравоохранения сообщил, что пострадавшие живут в Осло и близлежащих муниципалитетах, и «группа по обнаружению инфекции в Осло связалась с соответствующими муниципалитетами, чтобы начать обнаружение инфекции», пишет medicalxpress.com.

Государственное агентство заявило, что в группе «высокий охват вакцинацией», добавив, что в Норвегии было зарегистрировано «более 50 случаев». О первых двух случаях в стране было объявлено в понедельник.

«Ожидается больше случаев. В настоящее время ведется эффективное отслеживание, чтобы ограничить маршруты передачи и предотвратить крупные вспышки», - говорится в заявлении муниципалитета Осло.

В среду город Осло призвал людей, которые посетили два столичных ресторана, пройти тестирование. Сообщается, что в одном из них проводилась рождественская вечеринка. В Скандинавии компании, ассоциации и частные лица обычно проводят рождественские вечеринки за несколько недель до Сочельника.

Многое остается неизвестным о новом варианте, в том числе о том, является ли он более заразным, как подозревают некоторые органы здравоохранения, вызывает ли он более тяжелое заболевание и может ли он помешать вакцинам.

Однако в ответ на omicron правительство Норвегии заявило, что в пятницу вступят в силу новые национальные и региональные ограничения. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стоере: самые строгие меры носили региональный характер и касались Осло - города с населением почти 700 000 человек - и близлежащих муниципалитетов.

Он сказал, что они включают в себя работу из дома, когда это возможно, ограничение на посещение закрытых закрытых закрытых мероприятий в общественных местах или арендованных помещениях до 100 человек, а также необходимость регистрации посетителей в ресторанах и барах.

На национальном уровне любой, кто въезжает в Норвегию, должен пройти тестирование в течение 24 часов на границе, на государственной тестовой станции или путем самотестирования. Правительство заявило, что если экспресс-тест окажется положительным, путешественник должен пройти тест ПЦР в течение 24 часов.

«Вероятно, что вариант омикрона получит распространение в Норвегии, и поэтому правительство верит в более строгие меры», - сказал Гар Стоур. Министр здравоохранения Ингвильд Кьерколь добавила, что ситуация «вызывает беспокойство» и «мы сейчас тормозим».

Во вторник Норвегия рекомендовала использовать маски для лица в общественном транспорте, в магазинах и торговых центрах.

«Мы все еще должны держаться на расстоянии, чтобы контролировать распространение инфекции, но это не означает, что мы не можем поддерживать хороший контакт друг с другом», - сказал Гар Стоур.

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Вакцины не спасут от Омикрона?

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