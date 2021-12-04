Когда после пандемии жизнь вернется в нормальное русло?

Никто никогда не может знать наверняка, когда жизнь вернется в нормальное русло после определенного события, не в последнюю очередь потому, что то, что нормально, продолжает меняться даже в нормальное время. Тем не менее, это вопрос, который мы не можем не задумываться, особенно когда новые разработки COVID, такие как появление варианта омикрона, продолжают смещать цели пандемии.
Над этим вопросом размышляет и Управление национальной статистики Великобритании (ONS). 27 марта 2020 года УНС начало опрашивать большую выборку британского населения, когда, по их мнению, жизнь вернется в нормальное русло. Это произошло очень скоро после начала первой волны пандемии, когда число случаев COVID и смертность быстро росли. Британия находилась всего в нескольких днях от первой изоляции, пишет medicalxpress.com.
УНС опросило людей в тот день и в течение следующих десяти дней. Только 15% в то время заявили, что не уверены, когда жизнь вернется к нормальной жизни, и только 11% населения думали, что это может занять год или больше. Остальные три четверти считают, что жизнь вернется в нормальное русло в течение марта 2020 года.
Тогда никто не думал, что жизнь никогда не вернется в нормальное русло. Большинство считало, что нормальное состояние вернется в течение шести месяцев. Мы, люди, (обычно) настроены оптимистично.
В течение последующих 20 месяцев УНС провело еще 76 опросов, обычно по одному еженедельно. В каждом опросе они задавали один и тот же вопрос о том, когда люди в Великобритании думали, что жизнь может вернуться к нормальной жизни.
К моменту 77-го опроса, завершившегося 14 ноября 2021 года, доля людей, которые заявили, что не уверены, когда жизнь вернется в нормальное русло, увеличилась вдвое и составила 31%. Доля тех, кто считал, что пройдет не менее года, прежде чем произойдет возвращение к нормальному состоянию, утроилась и составила 35%. Еще 14% считали, что жизнь никогда больше не вернется в нормальное русло. А доля тех, кто считал, что жизнь вернется в нормальное русло в течение года, упала с трех четвертей до всего лишь одной пятой. Наша вера в возвращение к нормальной жизни рухнула.
Пока большой рост неопределенности происходил двумя волнами. Первая волна неопределенности достигла пика в августе 2020 года, когда число случаев COVID и смертей было практически нулевым. После этого уровень нашей неопределенности линейно снизился до середины января 2021 года. В этот момент больше из нас думали, что знаем, что может произойти дальше, чем когда-либо в 77 опросах. Однако после этого мы медленно, но верно становились все более неуверенными в том, что нас ждет в будущем. Вторая волна неуверенности, возможно, еще не достигла своего пика.
Мы определяем нашу собственную нормальность.
В какой-то момент появится образ жизни, который большинство из нас описывает как нормальный, - он всегда приходит. Но это будет новая норма. В нашем понимании пандемия имеет очень разные повороты и повороты по сравнению с пандемией, которые измеряются случаями, госпитализациями и смертями. Поскольку она существует в наших головах, а также в физическом мире, пандемия частично связана с нами - с тем, что мы чувствуем в отдельности. Таким образом, возвращение к нормальному состоянию будет ознаменовано не возвращением жизни к тому, что было до 2020 года, а тем, что мы почувствуем, что все снова в норме.
В самом последнем из 77 опросов трое из пяти взрослых заявили, что они «избегали физического контакта с другими людьми вне дома за последние семь дней». Двое из пяти сообщили, что «только их ближайшие родственники были в их доме за последние семь дней». Ни один из этих показателей не изменился по сравнению с предыдущим опросом . Если, например, этот образец поведения останется неизменным, возможно, со временем это станет нормальным.
С другой стороны, вопрос, заданный УНС 77 различным группам людей (все выбранные наугад), касается не пандемии конкретно, а «жизни» в целом. Очень вероятно, что поначалу большинство людей ответили на вопрос, думая прежде всего о пандемии. Однако со временем изменились и другие аспекты жизни. Вещи всегда меняются. Ответы людей могли отражать это и, независимо от пандемии, определять нормальность как прошлое, которое невозможно восстановить.
Сейчас мы очень близки к тому моменту, когда большинство взрослых считает, что потребуется не менее года (до 2023 года), чтобы нормальное состояние восстановилось - или что оно никогда не вернется. А из тех, кто так не думает, большинство из них все больше не уверены в том, что произойдет.
В какой-то момент большинство из нас привыкнет к тому, как все изменилось, и мы начнем видеть наш изменившийся мир как нормальный. Те из нас, кто пережил пандемию, навсегда останутся в памяти. Но то, как мы оглядываемся назад и вспоминаем пандемию и времена до марта 2020 года, будет постоянно меняться.