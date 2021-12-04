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Симптомы неизлечимого рака головного мозга перечислил врач. Срочно делайте МРТ

5:22:2312/4/2021
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Одним из факторов, приводящих к страшному заболеванию может стать проведение ЭКО, которым воспользовалась актриса Анастасия Заворотнюк.

Диагностику заболеваний мозга проводят при помощи МРТ. Фото: Pixabay

О симптомах рака головного мозга рассказал кандидат медицинских наук Алексей Кащеев в беседе с изданием «Вечерняя Москва». Специалист пояснил, что глиобластома (диагноз, поставленный три года назад Анастасии Заворотнюк) является полностью неизлечимой формой онкологии, любые мероприятия, которые проводятся с пациентом, дают какие-то результаты, но не могут радикально изменить ее течение.

- Проблема заключается в том, что ни один способ ее лечения не является радикальным. Хирургическое вмешательство, химиотерапия и радиотерапия дают определенный контроль за ростом опухоли, но не решают проблему полностью. К сожалению, пока эта болезнь полностью неизлечима, — заявил нейрохирург.

Доктор отметил, что причиной начала заболевания может стать много факторов, среди которых процедура ЭКО, но доподлинно неизвестно, что точно может спровоцировать онкологию. Специалист отметил, что причина кроется в генетической поломке, и глиобластома не является единственной формой онкологии, развивающейся в головном мозге, есть и другие, которые также не поддаются лечению.

Для того, чтобы раньше выявить развитие заболевания, необходимо обращать внимание на появление некоторых симптомов, среди них - хронические головные боли, ухудшение зрения в прогрессии и онемения конечностей. Если у человека есть подозрение на развитие онкологии необходимо идти к специалисту и сделать МРТ.

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