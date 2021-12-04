Симптомы неизлечимого рака головного мозга перечислил врач. Срочно делайте МРТ

О симптомах рака головного мозга рассказал кандидат медицинских наук Алексей Кащеев в беседе с изданием «Вечерняя Москва». Специалист пояснил, что глиобластома (диагноз, поставленный три года назад Анастасии Заворотнюк) является полностью неизлечимой формой онкологии, любые мероприятия, которые проводятся с пациентом, дают какие-то результаты, но не могут радикально изменить ее течение.
- Проблема заключается в том, что ни один способ ее лечения не является радикальным. Хирургическое вмешательство, химиотерапия и радиотерапия дают определенный контроль за ростом опухоли, но не решают проблему полностью. К сожалению, пока эта болезнь полностью неизлечима, — заявил нейрохирург.
Доктор отметил, что причиной начала заболевания может стать много факторов, среди которых процедура ЭКО, но доподлинно неизвестно, что точно может спровоцировать онкологию. Специалист отметил, что причина кроется в генетической поломке, и глиобластома не является единственной формой онкологии, развивающейся в головном мозге, есть и другие, которые также не поддаются лечению.
Для того, чтобы раньше выявить развитие заболевания, необходимо обращать внимание на появление некоторых симптомов, среди них - хронические головные боли, ухудшение зрения в прогрессии и онемения конечностей. Если у человека есть подозрение на развитие онкологии необходимо идти к специалисту и сделать МРТ.