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Магический древнерусский заговор с волшебной травой «ефилией» на 5 декабря. Как ефилия спасает горбатых и почему ее важно жевать каждому

3:00:4212/4/2021,Анна Филатова
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В этот день традиционно мужчины занимались починкой саней, а те у кого они вышли из строя, то отправлялись на ярмарку покупать новые. Также прокладывали санный путь.

Люди верили, что отвар из ефилии поможет горбатому стать прямоходящим.
Люди верили, что отвар из ефилии поможет горбатому стать прямоходящим. Фото: Рixabay.com

5 декабря православные люди вспоминают Прокопия Чтеца. В народе день принято называть — Прокопьев день.
Всю жизнь святой провел изучая Закон Божий, ведя праведный образ жизни и проповедуя веру во Христа. У святого был дар от Бога, он умел исцелять людей от хворей. Во время гонения христиан Прокопий был схвачен, его долго пытали и призывали отказаться от веры в Христа и принять язычество, однако этого он не сделал и был обезглавлен.

Традиции дня.

1. В этот день традиционно мужчины занимались починкой саней, а те у кого они вышли из строя, то отправлялись на ярмарку покупать новые. Также прокладывали санный путь.

2. Женщины в этот день шли в лес и искали под слоем снега траву, которая носит название «ефилиея». Люди считали, что волшебный отвар может из низкого человека сделать высокого, а из горбатого, прямоходящего.

3. У людей было принято в это день, после того, как все дела сделаны, собираться всей деревней и отмечать праздник. Готовились к пиршеству заранее, собирали деньги и покупали барашка, которого зажаривали к празднику. Дети и подростки после ужина шли гулять и играть в снежки, а взрослые оставались дома и рассказывали разные истории. Разговоры могли затянуться и до утра.

День необходимо было провести в дружеской компании, в приятной обстановке, без ругани и ссор. Чем большим позитивом будет пропитан день, тем благоприятнее пройдет следующий год. Также в этот день запрещено обижать бездомных животных, если один из них увязался за вами, то стоит его обогреть и накормить.

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