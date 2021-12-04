Магический древнерусский заговор с волшебной травой «ефилией» на 5 декабря. Как ефилия спасает горбатых и почему ее важно жевать каждому

5 декабря православные люди вспоминают Прокопия Чтеца. В народе день принято называть — Прокопьев день.
Всю жизнь святой провел изучая Закон Божий, ведя праведный образ жизни и проповедуя веру во Христа. У святого был дар от Бога, он умел исцелять людей от хворей. Во время гонения христиан Прокопий был схвачен, его долго пытали и призывали отказаться от веры в Христа и принять язычество, однако этого он не сделал и был обезглавлен.
Традиции дня.
1. В этот день традиционно мужчины занимались починкой саней, а те у кого они вышли из строя, то отправлялись на ярмарку покупать новые. Также прокладывали санный путь.
2. Женщины в этот день шли в лес и искали под слоем снега траву, которая носит название «ефилиея». Люди считали, что волшебный отвар может из низкого человека сделать высокого, а из горбатого, прямоходящего.
3. У людей было принято в это день, после того, как все дела сделаны, собираться всей деревней и отмечать праздник. Готовились к пиршеству заранее, собирали деньги и покупали барашка, которого зажаривали к празднику. Дети и подростки после ужина шли гулять и играть в снежки, а взрослые оставались дома и рассказывали разные истории. Разговоры могли затянуться и до утра.
День необходимо было провести в дружеской компании, в приятной обстановке, без ругани и ссор. Чем большим позитивом будет пропитан день, тем благоприятнее пройдет следующий год. Также в этот день запрещено обижать бездомных животных, если один из них увязался за вами, то стоит его обогреть и накормить.