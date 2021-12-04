Карта желаний на 2022 год: руководство к действию по визуализации целей, как правильно создать карту желаний

Каждый человек хочет, чтобы его самые заветные желания сбылись. Но сделать все по щелчку пальцев практических невозможно. Желания должны быть осуществимы. Если желание можно реализовать, то оно становится целью. Чтобы добиться своей цели, нужно трудиться и стремиться к ней, тогда все получится. Однако сделать это невероятно сложно. Многим людям трудно начать из-за непонимания, как двигаться к своей цели. Что для этого нужно сделать? Ради какой цели идти вперед? На такие психологические вопросы способна ответить карта желаний. Она актуальна как никогда, ведь Новый год совсем близко — именно в это время человек начинает понимать, чего она хочет. Но что такое карта желаний и как ее сделать?
Карта желаний — это листок-коллаж, который состоит из 9 секторов. Каждый представляет собой картинку или желаемый пример. Это психологический инструмент, который помогает человеку сконцентрироваться на главном. Нечто подобное может сделать ежедневник и заметки, но они несут рутинный характер, а карта желаний становится исключительным помощником. Благодаря ей формируется четкое представление о том, чего хочет человек. Именно поэтому ее созданием лучше всего заниматься перед Новым годом.
Также специалисты выделяют и другое идеальное время для ее создания — новолуние, которое как раз проходит сегодня, 4 декабря. Кроме этого, для ее визуализации можно использовать весь период растущей Луны — до 19 декабря, дня полнолуния.
Для создания такой карты стоит использовать лист А2. Подготовьте стикеры, фломастеры, карандаши и другие предметы для визуализации своих желаний. Разделите лист на 9 равных секторов и напишите то, чего бы вы хотели. Речь идет о достижениях, каких-то предметах, качествах, людях и так далее. Важно понимать, что вы составляете карту исключительно для себя. Ее длительность составляет примерно 1-3 года. То есть необязательно добиться закрытия всех секторов за 2022 год.
Каждый сектор должен иметь фотографию или картинки, которая будет символизировать конкретный аспект жизни. Их 9. Начнем с верхнего ряда: 1 — имущество, 2 — достижения, 3 — брак. Средний ряд: 1 — семья, 2 — здоровье, 3 — творчество. Нижний ряд: 1 — ум, образование, 2 — карьера, 3 — путешествия. Каждый из этих секторов требует отдачи.