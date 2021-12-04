Кота из пермского приюта вылечили от коронавируса. За 93 дня на лечение потратили 225 тыс. рублей

Коронавирус, диагностированный у кота из Перми, перешел в форму инфекционного перитонита и чуть не погубил животное. Лечение кота продолжалось 93 дня, на него было потрачено больше 220 тысяч рублей. Об этом сообщили хозяева пермского приюта «Матроскин» на свое странице в социальной сети.
- Этот день настал. Сегодня Блиц окончил свое лечение. Это лучший подарок ко дню рождения Кати - невероятно стойкой и нежной девушки, которая поверила в Блица и лечила его на протяжении 93 дней. Блиц стал первым в Пермском крае котиком из приюта, который прошел лечение от коронавируса кошек, - говорится в сообщении группы.
За время лечение коту Блицу поставили 84 укола и было введено множество таблеток. Информацию о процессе излечения хозяева выкладывали с первого дня. Они рассказывали, что к пациенту регулярно приходил офтальмолог, который прописывал капли. Стоимость лечения кота — 225 тысяч рублей, деньги были выделены как из средств приюта, так и неравнодушными благотворителями. Они были потрачены на лекарства и терапию.