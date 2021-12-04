Власть Бердска утвердила новые места для киосков: Будут торговать мороженым и продуктами, откроют автомойки и точки общепита

В администрации Бердска определили новые места на размещение киосков. Это уже 11 аукцион на право заключения договоров по размещению нестационарных торговых объектов на территории города. Многие из них уже стоят, какие-то будут установлены после аукциона.
Постановление подписал мэр Бердска Евгений Шестернин, возложив ответственность за его исполнение на своего заместителя Жанну Шурову. Ранее она рассказывала, что в городе должно остаться 200 киосков. Остальные, не попадающие в новую схему, должны быть снесены.
На этот раз дают разрешение на размещение киосков с мороженым, общепитом, продуктами, а также автомойки и ремонт обуви.
Киоски и павильоны для аукциона №11 расположены по адресам:
1) в районе дома № 8 пер. Калинина, площадь нестационарного торгового объекта (павильона) 51,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «Продовольственные и непродовольственные товары»;
2) в районе ООТ «Дворец культуры «Родина» (дома № 123 по ул. Красная Сибирь), площадь нестационарного торгового объекта (павильона) 20,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «Продовольственные и непродовольственные товары / услуги общественного питания»;
3) в районе дома № 101 по ул. Островского, площадь нестационарного торгового объекта (павильон) 25,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «Продовольственные и непродовольственные товары / услуги общественного питания»;
4) в районе дома № 57 по ул. Свердлова, площадь нестационарного торгового объекта (киоск) 20,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «Продовольственные товары»;
5) в районе пересечения ул. Пирогова и Дзержинского, площадь нестационарного торгового объекта (павильон) 152,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «Продовольственные товары, услуги общественного питания»;
6) в районе 31 км Чуйского тракта, площадь нестационарного торгового объекта (кафе) 317,1 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «Услуги общественного питания»;
7) в районе дома № 11 по ул. Ленина, площадь нестационарного торгового объекта (торговая палатка/лоток/прилавок) 20,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «Продовольственные товары»;
8) в районе дома № 2б по ул Комсомольская, площадь нестационарного торгового объекта (павильон) 182,32 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «Автомобильная мойка»;
9) в районе дома № 58 по ул Советская, площадь нестационарного торгового объекта (павильон) 100 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «Автомобильная мойка»;
10) в районе дома № 55 по ул. Микрорайон, площадь нестационарного торгового объекта (киоск) 10,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «Мороженное»;
11) в районе дома № 40/1 по ул. Пирогова, площадь нестационарного торгового объекта (киоск) 6,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «Ремонт обуви»;
12) в районе дома № 72 по ул. Черемушная, площадь нестационарного торгового объекта (павильон) 120,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «Продовольственные товары».