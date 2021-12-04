В Бердске подозревают коронавирус у 1147 горожан, 371 человек болеет ковидом на 4 декабря

Последние данные о заболеваемости коронавирусом в Бердске сообщили "Курьер.Среда" в оперативном штабе 4 декабря.
За прошедшие сутки на субботу в городе выявили 14 новых зараженных ковидом. С учетом их с начала пандемии зарегистрирован 3221 случай заболевания коронавирусной инфекцией среди бердчан.
По информации оперштаба, под медицинским наблюдением сейчас остаются 1147 жителей города. За минувшие сутки тесты на COVID-19 взяли еще у 303 человек.
За все время пандемии на 4 декабря 2021 года в Бердске излечились от коронавируса 2850 пациентов. Таким образом, можно предположить, что сейчас болеет этой инфекцией 371 житель Бердска.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердской ЦГБ отмечали рост числа заболевших коронавирусом бердчан. Ежедневно в ковидный госпиталь горбольницы попадает 15 человек, а отделение скорой помощи принимает до 130 вызовов в сутки.