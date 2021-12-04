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В Бердске подозревают коронавирус у 1147 горожан, 371 человек болеет ковидом на 4 декабря

5:35:4712/4/2021
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За прошедшие сутки на субботу в городе выявили 14 новых зараженных ковидом. С учетом их с начала пандемии зарегистрирован 3221 случай заболевания коронавирусной инфекцией среди бердчан. 

Ковидный госпиталь Бердской ЦГБ снова заполнен. Фото: Минздрав Новосибирской области
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Последние данные о заболеваемости коронавирусом в Бердске сообщили "Курьер.Среда" в оперативном штабе 4 декабря.

За прошедшие сутки на субботу в городе выявили 14 новых зараженных ковидом. С учетом их с начала пандемии зарегистрирован 3221 случай заболевания коронавирусной инфекцией среди бердчан.

По информации оперштаба, под медицинским наблюдением сейчас остаются 1147 жителей города. За минувшие сутки тесты на COVID-19 взяли еще у 303 человек.

За все время пандемии на 4 декабря 2021 года в Бердске излечились от коронавируса 2850 пациентов. Таким образом, можно предположить, что сейчас болеет этой инфекцией 371 житель Бердска.

Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердской ЦГБ отмечали рост числа заболевших коронавирусом бердчан. Ежедневно в ковидный госпиталь горбольницы попадает 15 человек, а отделение скорой помощи принимает до 130 вызовов в сутки.

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коронавирусCOVID-19излечилиськовидный госпиталь
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