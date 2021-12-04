В субботу, 4 декабря 2021 года, мир ожидает полное солнечное затмение – втрое и последнее в этом году. Его увидят в Южном полушарии.
Что это такое?Луна проходит перед Солнцем, ненадолго блокируя свет от Солнца. Во время полного солнечного затмения Солнце, Луна и Земля выстраиваются в линию, так что Солнце блокируется, если смотреть изнутри тени Луны на Земле.
Единственное место, где можно увидеть это полное солнечное затмение, - это Антарктида.
Время полного солнечного затмения:
В Новосибирске – в 14.34.
В Москве – в 10.34.
Время затмения по всемирному времени - 07:41.
Вы можете наблюдать затмение по трансляции NASA:
Прямая трансляция полного солнечного затмения 4 декабря 2021 года организована для землян от NASA
Время полного солнечного затмения: в Новосибирске – в 14.34. В Москве – в 10.34.
В субботу, 4 декабря 2021 года, мир ожидает полное солнечное затмение – втрое и последнее в этом году. Его увидят в Южном полушарии.
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