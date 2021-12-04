В России запланировали ограничить использования личного транспорта до 2035 года

В России разработана стратегия, целью которой станет улучшение экологической обстановки. Одной из главных мер станет ограничение по пользованию личным транспортом в пользу общественного.
Транспортная стратегия разработана на период до 2035 года, пишет «Коммерсант». В планах российских властей уменьшить число автомобилей с неэкологичными двигателями, уменьшить дорожный шум, благодаря цифровому контролю, и увеличить число заправок для электромобилей более чем в тысячу раз.
Водителям, не желающим избавляться от машины, будет предложено совместное использование личного транспорта с другими гражданами. Сообщение о планах до 2035 года было опубликовано на сайте правительства, на эти цели планируется выделить 60 триллионов рублей.
Позже в Минтрансе заявили, что стратегия направлена на увеличение мобильности и качества жизни жителей России, а не на лишение граждан личного транспорта.
"Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта", — сообщили в ведомстве РИА Новости.