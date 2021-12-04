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04.12
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В России запланировали ограничить использования личного транспорта до 2035 года

8:12:5412/4/2021
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Стратегия должна снизить количество частных авто в пользу общественного транспорта и увеличение числа электромобилей.

На дорогах страны может стать меньше машин. Фото: Pixabay

В России разработана стратегия, целью которой станет улучшение экологической обстановки. Одной из главных мер станет ограничение по пользованию личным транспортом в пользу общественного.

Транспортная стратегия разработана на период до 2035 года, пишет «Коммерсант». В планах российских властей уменьшить число автомобилей с неэкологичными двигателями, уменьшить дорожный шум, благодаря цифровому контролю, и увеличить число заправок для электромобилей более чем в тысячу раз.

Водителям, не желающим избавляться от машины, будет предложено совместное использование личного транспорта с другими гражданами. Сообщение о планах до 2035 года было опубликовано на сайте правительства, на эти цели планируется выделить 60 триллионов рублей.

Позже в Минтрансе заявили, что стратегия направлена на увеличение мобильности и качества жизни жителей России, а не на лишение граждан личного транспорта.

"Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта", — сообщили в ведомстве РИА Новости.

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