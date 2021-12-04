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СК начал проверку бьющего током троллейбуса в Новосибирске после травмирования пассажирки

7:16:2312/4/2021
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Врачи обнаружили у пострадавшей нарушение сердечного ритма. А 4 декабря ее положили в больницу: она пожаловалась на онемение ног и боли в области сердца. 

человек
Следственный комитет проверяет транспортное предприятие Новосибирска. Фото: СКР

По сообщению СМИ об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, Следственный комитет начал доследственную проверку в Новосибирске.

Речь идет об инциденте, произошедшем 2 декабря на остановке «Красный проспект». Тогда при выходе из троллейбуса №23, спускаясь по ступеням, девушка получила удар током. Кондуктор и водитель транспортного средства на данное происшествие никак не отреагировали, сообщал "Курьер.Среда".

-Сегодня состояние пострадавшей девушки ухудшилось, и она была госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки по ст. 238 УК РФ, - рассказали в субботу в управлении СКР по Новосибирской области.

Напомним, что от удара током в троллейбусе пострадала 23-летняя пассажирка. Врачи обнаружили у нее нарушение сердечного ритма. А 4 декабря ее положили в больницу: она пожаловалась на онемение ног и боли в области сердца.

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