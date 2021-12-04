Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
04.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Самолет из ЮАР с россиянами на борту приземлился в московском аэропорту Домодедово

6:42:3312/4/2021
0

В Россию вернулись примерно 100 человек. За прибывшими будет особо пристальное наблюдение из-за нового штамма коронавируса "омикрон", который обнаружили три недели назад в странах Южной Африки.

Родные пассажира, который погиб в туалете самолёта рейса Египет-Самара, рассказали о психических заболеваниях погибшего. Фото: Pixabay.com
Рейс с россиянами из ЮАР приземлился в аэропорту Домодедово. Фото: Pixabay.com

В субботу в московском аэропорту Домодедово приземлился самолет рейса ET 760 Ethiopian Airlines с россиянами на борту, которые прилетели из ЮАР.

Накануне эфиопская авиакомпания организовала два коммерческих рейса для вывоза россиян из Кейптауна и Йоханнесбурга в Аддис-Абебу, где они пересели в один лайнер. В Россию вернулись примерно 100 человек.

За прибывшими будет особо пристальное наблюдение из-за нового штамма коронавируса "омикрон", который обнаружили три недели назад в странах Южной Африки. У всех пассажиров возьмут экспресс-тесты на ковид.

Как сообщал "Курьер.Среда", 3 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о возвращении в Россию из ЮАР двух россиян с коронавирусом частным рейсом. Пока неизвестно, каким штаммом они заразились, но их посадили на 14-дневную изоляцию. Попова оценила как высокие риски в связи с "омикроном, поэтому прямое авиасообщение с ЮАР Россия закрыла.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Прогноз магнитных бурь на выходные: что ожидает метеопатов 4 и 5 декабря 2021. Как пережить геоудары
6:30:13 12/4/2021
Прогноз магнитных бурь на выходные: что ожидает метеопатов 4 и 5 декабря 2021. Как пережить геоудары
Экс-полицейский изнасиловал 27 женщин и детей. Суд Нижнего Тагила скостил срок насильнику
6:16:42 12/4/2021
Экс-полицейский изнасиловал 27 женщин и детей. Суд Нижнего Тагила скостил срок насильнику
Открытки для взрослых и детей в День заказов подарков Деду Морозу 4 декабря
6:15:23 12/4/2021
Открытки для взрослых и детей в День заказов подарков Деду Морозу 4 декабря
Архистрогие запреты для верующих в Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы 5 декабря: приметы праздника
6:05:00 12/4/2021
Архистрогие запреты для верующих в Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы 5 декабря: приметы праздника
Прямая трансляция полного солнечного затмения 4 декабря 2021 года организована для землян от NASA
6:02:07 12/4/2021
Прямая трансляция полного солнечного затмения 4 декабря 2021 года организована для землян от NASA
Морозы до -25 градусов придут в Новосибирскую область после оттепели
5:46:28 12/4/2021
Морозы до -25 градусов придут в Новосибирскую область после оттепели
БердскВ Бердске подозревают коронавирус у 1147 горожан, 371 человек болеет ковидом на 4 декабря
5:35:47 12/4/2021
В Бердске подозревают коронавирус у 1147 горожан, 371 человек болеет ковидом на 4 декабря
Архистрогие запреты для верующих в Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы 5 декабря: приметы праздника
5:30:15 12/4/2021
Архистрогие запреты для верующих в Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы 5 декабря: приметы праздника
Можно ли 5 декабря убираться и солить капусту в Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы?
5:00:42 12/4/2021
Можно ли 5 декабря убираться и солить капусту в Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы?
БердскВласть Бердска утвердила новые места для киосков: Будут торговать мороженым и продуктами, откроют автомойки и точки общепита
5:00:41 12/4/2021
Власть Бердска утвердила новые места для киосков: Будут торговать мороженым и продуктами, откроют автомойки и точки общепита