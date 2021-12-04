Самолет из ЮАР с россиянами на борту приземлился в московском аэропорту Домодедово

В субботу в московском аэропорту Домодедово приземлился самолет рейса ET 760 Ethiopian Airlines с россиянами на борту, которые прилетели из ЮАР.
Накануне эфиопская авиакомпания организовала два коммерческих рейса для вывоза россиян из Кейптауна и Йоханнесбурга в Аддис-Абебу, где они пересели в один лайнер. В Россию вернулись примерно 100 человек.
За прибывшими будет особо пристальное наблюдение из-за нового штамма коронавируса "омикрон", который обнаружили три недели назад в странах Южной Африки. У всех пассажиров возьмут экспресс-тесты на ковид.
Как сообщал "Курьер.Среда", 3 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о возвращении в Россию из ЮАР двух россиян с коронавирусом частным рейсом. Пока неизвестно, каким штаммом они заразились, но их посадили на 14-дневную изоляцию. Попова оценила как высокие риски в связи с "омикроном, поэтому прямое авиасообщение с ЮАР Россия закрыла.