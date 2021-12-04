Кругосветное путешествие на яхте Lady Mary завершила семья Клочковых из Новосибирска. Они плавали ровно три года

Семья Клочковых из Новосибирска завершила кругосветное путешествие 26 ноября. Они обогнули Землю с на восток стартовав 22 ноября 2018 года с Французской Полинезии.
47-летний Андрей и 46-летняя Марина вместе в двумя дочками 19-летней Анастасией и 10-летней Ладой три года провели на яхте Lady Mary, разделив путешествие на несколько этапов, последний продолжался 85 дней и завершился на месте начала пути.
Это второй этап путешествия семьи вокруг земного шара. В первый раз Клочковы отправились в кругосветное плавание в 2014 году, стартовав из Черногории, оно прервалось в 2018 году, а затем продолжилось. Андрей и Марина рассказали для НГС, как проходило их путешествие, они поделились, что испытали на себе и сильные шторма, и штили, совершили сложнейший поход в Антарктиду и полтора года провели в Австралии, застряв там из-за начавшейся пандемии.
Находясь в Австралии, девочки посещали русскую школу, ходили на кружки, а в ходе путешествия Лада училась в дистанционном формате. В настоящее время семья планирует возвращение на родину, на которой не были уже пять лет.
После возвращения Клочковы хотят задержаться в России года на полтора, а потом снова отправиться в путешествие.
Как сообщал "Курьер.Среда", недавно путешественники испытывали бедствие, оставшись без еды и воды. Из-за коронавируса их не пускали в порты Австралии и Новой Зеландии.