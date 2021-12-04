В Бердске 30-летний житель взял кредит на 3 млн рублей и перевел деньги мошенникам. Он повелся на звонок аферистов

Как обманывают мошенники, рассказали в полиции Бердска с тем, чтобы предупредить бердчан от опрометчивых поступков.
3 декабря 30-летний житель Бердска оформил кредит и перевел мошенникам почти 3 млн рублей. А началось все со звонка с незнакомого номера.
-Женщина представилась следователем следственного управления по Москве и сказала, что в отношении него совершаются противоправные действия. Она пояснила, что некий мужчина имеет на руках нотариально заверенную доверенность якобы от бердчанина. И якобы на основании этой доверенности он пытается получить денежные средства со всех его счетов. После этого разговор был переведен на человека, представившегося специалистом Центробанка, - рассказал подробности "Курьер.Среда" замначальника бердского отдела МВД Сергей Волгин.
"Специалист" заявила, что нужно сменить лицевой счет и привязать его к паспортным данным. И тогда мошенники не смогут снять деньги. Кроме того, бердчанину сообщили, что на него оформлена онлайн-заявка на кредит в размере 3 млн рублей. Потерпевшего напугали: деньги в любой момент могут перечислить "дяде", а платить придется ему, так как кредит оформляется на его имя. Поэтому нужно срочно оформлять кредит на себя. Что он и сделал. Понятно, что никаких денег он не увидел, а 2 млн 995 тыс. рублей ушли мошенникам.
Полицейские призывают жителей Бердска к бдительности.
-Любое сообщение или телефонный звонок, подталкивающий к переводу денежных средств, к любым манипуляциям с банковской картой, а также передаче конфиденциальных данных карты, должны насторожить. Нужно проявить рассудительность, перезвонить родственникам, посоветоваться с близкими, прежде чем расстаться со своими сбережениями. Гражданам не следует доверять сомнительным телефонным звонкам и незамедлительно сообщать о таких случаях в полицию, - призвал Волгин.
Нередко мошенники по телефону представляются сотрудниками службы безопасности банка, дают ложную информацию о попытках списания денег с карт. И держатель карты выдает аферистам все "явки и пароли".
-При поступлении такого звонка, ни в коем случае не нужно сообщать либо подтверждать свои персональные данные. Необходимо положить трубку и перезвонить по указанному на карте телефону и уточнить информацию. Будьте внимательны и осторожны, чтобы не стать жертвой преступления! - настаивают бердские полицейские.