Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
04.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Избитая поленом скончалась в своей квартире в Томской области. Добычей пьяного нападавшего стало "добро" на 2500 рублей

8:51:4712/4/2021
0

Мужчина несколько раз нанес удары по голове пострадавшей и украл ее имущество. Вскоре полицейские его вычислили и задержали.

Поленом по голове получила хозяйка квартиры в Томске и умерла. Фото: Pixabay

В Томской области было обнаружено тело женщины, погибшей от нескольких ударов поленом по голове.

По факту преступления был возбуждено уголовное дело, мужчину нашли и арестовали. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Инцидент произошел 24 ноября в поселке Плотниково Шегарского района. 29-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире, он несколько раз ударил хозяйку поленом по голове, отчего та скончалась на месте происшествия.

Добычей злоумышленника стало имущество на 2,5 тысячи рублей. Подозреваемый в преступлении скрылся с места, но вскоре был обнаружен.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поленоудары по головеукрал имущество
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сколько стоит человеческая жизнь в России?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Избитая поленом скончалась в своей квартире в Томской области. Добычей пьяного нападавшего стало "добро" на 2500 рублей
8:51:47 12/4/2021
Избитая поленом скончалась в своей квартире в Томской области. Добычей пьяного нападавшего стало "добро" на 2500 рублей
Кругосветное путешествие на яхте Lady Mary завершила семья Клочковых из Новосибирска. Они плавали ровно три года
8:38:40 12/4/2021
Кругосветное путешествие на яхте Lady Mary завершила семья Клочковых из Новосибирска. Они плавали ровно три года
Лунный календарь для засолки и квашения капусты в декабре и январе: информация о каждом дне последнего месяца 2021 года и первого 2022-го
8:30:51 12/4/2021
Лунный календарь для засолки и квашения капусты в декабре и январе: информация о каждом дне последнего месяца 2021 года и первого 2022-го
В России запланировали ограничить использования личного транспорта до 2035 года
8:12:54 12/4/2021
В России запланировали ограничить использования личного транспорта до 2035 года
Тигр-2022 обожает оранжевый цвет: какие яркие продукты включить в новогоднее меню 31декабря
8:00:10 12/4/2021
Тигр-2022 обожает оранжевый цвет: какие яркие продукты включить в новогоднее меню 31декабря
Кота из пермского приюта вылечили от коронавируса. За 93 дня на лечение потратили 225 тыс. рублей
7:58:02 12/4/2021
Кота из пермского приюта вылечили от коронавируса. За 93 дня на лечение потратили 225 тыс. рублей
БердскВ Бердске 30-летний житель взял кредит на 3 млн рублей и перевел деньги мошенникам. Он повелся на звонок аферистов
7:36:37 12/4/2021
В Бердске 30-летний житель взял кредит на 3 млн рублей и перевел деньги мошенникам. Он повелся на звонок аферистов
Солнечное затмение и Новолуние: 4 декабря самый важный день 2021 года – как использовать силу дня
7:30:41 12/4/2021
Солнечное затмение и Новолуние: 4 декабря самый важный день 2021 года – как использовать силу дня
Первые кадры великолепного тотального солнечного затмения показывает NASA 4 декабря 2021
7:20:20 12/4/2021
Первые кадры великолепного тотального солнечного затмения показывает NASA 4 декабря 2021
СК начал проверку бьющего током троллейбуса в Новосибирске после травмирования пассажирки
7:16:23 12/4/2021
СК начал проверку бьющего током троллейбуса в Новосибирске после травмирования пассажирки