Избитая поленом скончалась в своей квартире в Томской области. Добычей пьяного нападавшего стало "добро" на 2500 рублей

В Томской области было обнаружено тело женщины, погибшей от нескольких ударов поленом по голове.
По факту преступления был возбуждено уголовное дело, мужчину нашли и арестовали. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
Инцидент произошел 24 ноября в поселке Плотниково Шегарского района. 29-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире, он несколько раз ударил хозяйку поленом по голове, отчего та скончалась на месте происшествия.
Добычей злоумышленника стало имущество на 2,5 тысячи рублей. Подозреваемый в преступлении скрылся с места, но вскоре был обнаружен.