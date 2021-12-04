Чиновницы соцзащиты нажились при покупке квартир пострадавшим от паводка в Амурской области

В Мазановском районе Амурской области бывшая начальница управления соцзащиты вместе со своей подчиненной стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в крупном размере, совершенной группой лиц.
Осужденные - экс-глава ГКУ АО «Управление социальной защиты населения по Мазановскому району» и ее подчиненная — бывшая начальница отдела социальной помощи семье и детям, помогали подбирать жилье для потерпевших от паводка в 2019 году. Они ввели гражданина в заблуждение по поводу стоимости квартиры, которую приобретали для него взамен утраченного жилья, а также убедили продавца в том, что он якобы продает жилье по другой цене. Разницу в размере 788 тыс. рублей фигуранты по делу присвоили.
Задержание мошенниц проводилось во время получения денег силами сотрудников УФСБ РФ по региону. По приговору суда бывшая начальница поведет в колонии 4,5 года, ее подчиненная — 3 года и 8 месяцев. После освобождения каждая из осужденных не сможет занимать должности в течение трех лет, сообщили в управлении СКР по Амурской области.