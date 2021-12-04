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Число зараженных коронавирусом в России падает, но смертность остается высокой на 4 декабря

9:09:4712/4/2021
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За последние 24 часа скончались 1215 пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. За все время пандемии умерли 280 072 россиян с коронавирусом. 

В России за сутки выявили 32 974 новых случая COVID-19. Фото: Минздрав Новосибирской области
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
В Бердске подозревают коронавирус у 1147 горожан, 371 человек болеет ковидом на 4 декабря

В Бердске подозревают коронавирус у 1147 горожан, 371 человек болеет ковидом на 4 декабря"Начало конца кошмара": С появлением "омикрон"-штамма уйдет пандемия коронавируса, считает инфекционистЕщё 391 новости

В России за прошедшие сутки на 4 декабря выявили 32 974 новых зараженных коронавирусом. Как сообщает федеральный оперативные штаб в субботу, новые случаи обнаружили во всех 85 регионах. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 9 769 011 случаев коронавируснуй инфекции с начала пандемии.

Лидерами по суточному приросту ковида по-прежнему остаются Москва - 3356 новых заболевших, Санкт-Петербург - 2528 и Московская область - 2075.

За последние 24 часа скончались 1215 пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. За все время пандемии умерли 280 072 человек с коронавирусом.

Полностью выздоровели и выписал за минувшие сутки 35 182 россиянина, а всего таких 8 471 813 человек.

Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске, где проживает 103 тыс. человек, суточный прирос зараженных коронавирусом составил 14. Общее число заболевших с начала эпидемии (март 2020 года) 3221 бердчанин.

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