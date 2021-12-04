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Дебош и истерику устроила пьяная пассажирка на борту самолета Москва-Стамбул. В Турцию она так и не полетела

10:06:0012/4/2021
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Женщину сняли в рейса, несмотря на то, что ей «очень нужно было улететь». полицейские просил успокоиться, но она не могла взять себя в руки, несмотря на то, что ее предупреждали в случае неповиновения надеть наручники.

С самолета, направлявшегося в Турцию, сняли пьяную пассажирку. Фото: Скриншот

С самолета рейсом Москва-Стамбул была снята пассажирка в состоянии сильного алкогольного опьянения, из-за ее дебоша вылет лайнера был задержан. Очевидцы рассказали, как происходило снятие хулиганки с самолета, также появилось видео инцидента.

- Мне нужно улететь, не трогайте меня, не трогайте меня я никуда не пойду, - кричала она.

Сотрудник полиции просил успокоиться пьяную пассажирку, но она не могла взять себя в руки, несмотря на то, что ее предупреждали в случае неповиновения надеть наручники. Бортпроводница также успокаивала дебоширку, как могла, но та не реагировала на просьбы. Женщина никуда не полетела — ее сняли с самолета, сообщает РЕН ТВ.

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самолетдебошпьяная пассажиркаВнуково
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