Дебош и истерику устроила пьяная пассажирка на борту самолета Москва-Стамбул. В Турцию она так и не полетела

С самолета рейсом Москва-Стамбул была снята пассажирка в состоянии сильного алкогольного опьянения, из-за ее дебоша вылет лайнера был задержан. Очевидцы рассказали, как происходило снятие хулиганки с самолета, также появилось видео инцидента.
- Мне нужно улететь, не трогайте меня, не трогайте меня я никуда не пойду, - кричала она.
Сотрудник полиции просил успокоиться пьяную пассажирку, но она не могла взять себя в руки, несмотря на то, что ее предупреждали в случае неповиновения надеть наручники. Бортпроводница также успокаивала дебоширку, как могла, но та не реагировала на просьбы. Женщина никуда не полетела — ее сняли с самолета, сообщает РЕН ТВ.