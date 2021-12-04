Скончались от коронавируса 9 женщин и 5 мужчин в Новосибирской области за сутки на 4 декабря

В Новосибирской области за прошедшие сутки зарегистрировали 401 новый случай коронавирусной инфекции. Общее число зараженных в регионе достигло 84 322, сообщили в субботу в областном оперативном штабе.
Полностью выздоровели за последние 24 часа 133 человека, а за весь период пандемии - 57 867 пациентов.
Вместе с тем, выявлены новые жертвы ковида. Региональный оперштаб подтвердил 14 летальных исходов среди людей с диагнозом COVID-19.
Скончались за минувшие сутки мужчины в возрасте 73, 67, 84, 65 и 50 лет и женщины в возрасте 82, 87, 74, 72, 79, 69, 92, 74, 67 лет.
-Всего в регионе от коронавируса умерли 3 859 человек, - рассказали в оперативном штабе.
В региональных ковидных госпиталях сейчас лежат 3887 пациентов, в их числе 46 детей. Это больные, у которых подтвердился ковид, и те, кто еще только ожидает результатов ПЦР-теста.
Сейчас в реанимации инфекционных стационаров находятся 313 человек, 55 из них подключены к ИВЛ.
На 4 декабря в Новосибирской области сделано 3 064 507 тестов на коронавирус.
Как сообщал "Курьер.Среда", за минувшие сутки в Бердске выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Заболевшие бердчане тоже делают областную статистику.