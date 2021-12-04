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Скончались от коронавируса 9 женщин и 5 мужчин в Новосибирской области за сутки на 4 декабря

9:52:1812/4/2021
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В регионе снова поползла вверх статистика заражений. Суточный прирост превысил 400 человек. В регионе сделали более 3 млн ПЦР-тестов.

401 случай COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки. Фото: Минздрав Новосибирской области
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Число зараженных коронавирусом в России падает, но смертность остается высокой на 4 декабря

Число зараженных коронавирусом в России падает, но смертность остается высокой на 4 декабряВ Бердске подозревают коронавирус у 1147 горожан, 371 человек болеет ковидом на 4 декабряЕщё 392 новости

В Новосибирской области за прошедшие сутки зарегистрировали 401 новый случай коронавирусной инфекции. Общее число зараженных в регионе достигло 84 322, сообщили в субботу в областном оперативном штабе.

Полностью выздоровели за последние 24 часа 133 человека, а за весь период пандемии - 57 867 пациентов.

Вместе с тем, выявлены новые жертвы ковида. Региональный оперштаб подтвердил 14 летальных исходов среди людей с диагнозом COVID-19.

Скончались за минувшие сутки мужчины в возрасте 73, 67, 84, 65 и 50 лет и женщины в возрасте 82, 87, 74, 72, 79, 69, 92, 74, 67 лет.

-Всего в регионе от коронавируса умерли 3 859 человек, - рассказали в оперативном штабе.

В региональных ковидных госпиталях сейчас лежат 3887 пациентов, в их числе 46 детей. Это больные, у которых подтвердился ковид, и те, кто еще только ожидает результатов ПЦР-теста.

Сейчас в реанимации инфекционных стационаров находятся 313 человек,  55 из них подключены к ИВЛ.

На 4 декабря в Новосибирской области сделано 3 064 507 тестов на коронавирус.

Как сообщал "Курьер.Среда", за минувшие сутки в Бердске выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Заболевшие бердчане тоже делают областную статистику.

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