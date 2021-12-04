Расчлененный труп нашли на заводе по утилизации мусора в Ростове. Подозреваемого в убийстве задержали

В Ростове-на-Дону задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины, сообщили 4 декабря в региональном управлении Следственного комитета.
Как выяснилось, пакеты с человеческими останками нашли на территории завода по утилизации мусора «Чистый мир».
По данным следствия, бытовой конфликт закончился убийством. Подозреваемый разрезал тело и разложил в мусорные пакеты, которые оказались на территории мусороперерабатывающего завода.
Установлено, что ссора возникла во время распития спиртных напитков. Один из собутыльников зарезал второго, расчленил и выбросил в мусорные контейнеры, содержимое которых позже вывезли на свалку.
Расчлененный труп пролежал в горах мусора примерно неделю.
"В ходе грамотно проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался житель города Ростова-на-Дону 1979 года рождения. В настоящее время он задержан и допрошен в качестве подозреваемого", - рассказали в СК.
Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ - "Убийство". Назначен ряд экспертиз.