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Расчлененный труп нашли на заводе по утилизации мусора в Ростове. Подозреваемого в убийстве задержали

10:32:3812/4/2021
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Подозреваемый разрезал тело, разложил останки в пакеты и выбросил в мусорные контейнеры, которые позже оказались на свалке. Трагедией закончился пьяный конфликт.

Свалка под открытым небом
Пакеты с человеческими останками оказались на свалке. Фото: "Курьер.Среда"

В Ростове-на-Дону  задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины, сообщили 4 декабря в региональном управлении Следственного комитета.

Как выяснилось, пакеты с человеческими останками нашли на территории завода по утилизации мусора «Чистый мир».

По данным следствия, бытовой конфликт закончился убийством. Подозреваемый разрезал тело и разложил в мусорные пакеты, которые оказались на территории мусороперерабатывающего завода.

Установлено, что ссора возникла во время распития спиртных напитков. Один из собутыльников зарезал второго, расчленил и выбросил в мусорные контейнеры, содержимое которых позже вывезли на свалку.

Расчлененный труп пролежал в горах мусора примерно неделю.

"В ходе грамотно проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался житель города Ростова-на-Дону 1979 года рождения. В настоящее время он задержан и допрошен в качестве подозреваемого", - рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ - "Убийство".  Назначен ряд экспертиз.

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