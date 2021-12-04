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Штраф за подделку сертификатов о вакцинации в размере 5 млн рублей в Госдуме посчитали завышенным

11:20:0812/4/2021
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В проекте закона Минздрава предлагается штрафовать юридические лица за распространение фальшивых сертификатов именно на такую сумму. Граждан - до 200 тыс. рублей.

Поддельный сертификат о прививке обойдется продавцу очень дорого. Фото: Pxfuel
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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На фоне введения QR-кодов и обязательной вакцинации для некоторых групп населения, стало больше желающих купить сертификат вместо того, чтобы поставить прививку. Для борьбы с незаконной деятельностью в Минздраве РФ разработан законопроект, в котором указаны санкции за распространение поддельных сертификатов.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что сумма в 5 миллионов рублей, которую предлагается взимать в качестве штрафа для юридических лиц, завышенная. По словам парламентария тема поддельных сертификатов актуальная, но «меру нужно соблюдать», - так он заметил во время беседы с «Интерфаксом».

Документ, предлагаемый для принятия ведомством опубликован на портале нормативно-правовых актов. В законопроекте также предлагается наказывать за распространение информации, в которой содержится предложение о предоставлении медицинских документов без проведения соответствующих исследований. Речь идет о лицах, не имеющих права предоставлять данные документы.

Разработана система штрафов для наказания за подобные нарушения. Для граждан — штрафы 100-200 тысяч рублей, должностных лиц 200-500 тысяч рублей, юрлиц — от 500 тысяч до миллиона. При этом за повторное нарушение закона для граждан предлагаются штрафы 200-300 тысяч рублей, должностных лиц 500-700 тысяч рублей и юридических лиц 1-5 миллионов рублей.

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Вакцинация.Штрафы.подделка сертификатовМинздрав РФПавел Крашенинников
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