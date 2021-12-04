Мертвым нашли сына экс-губернатора Хабаровского края Ишаева, имевшего неоднозначную славу

Сын бывшего главы Хабаровского края Виктора Ишаева скончался в Хабаровске. Тело Дмитрия Ишаева обнаружили в отеле «Парус». По предварительной версии, у него были проблемы с сердечно-сосудистой системой, а причиной смерти мог стать инфаркт.
Дмитрий Ишаев известен на родине не только как сын губернатора. Как передает KP.RU, у Ишаева-младшего осталось 6 детей. Они постоянно проживали с отцом жены.
В 2018 году Ишаев якобы решил повоспитывать одну из своих дочерей «грубыми методами», но нарвался на грубость 63-летнего тестя. после драки губернаторского сына подозревали в причинении тяжких телесных повреждений. Ему светило до восьми лет колонии. Но выздоровевший родственник простил зятя.
Странно уходили из жизни женщины Дмитрия. В 2009 году по неустановленной причине погибла его любовница Александра. Предполагали, что Ишаев мог выбросить ее из окна на 13-м этаже. Через 7 лет на пожаре погибла вторая возлюбленная сына губернатора по имени Ольга. И это трагедию признали несчастным случаем.
В феврале 2021 года суд Москвы признал бывшего хабаровского губернатора Виктора Ишаева виновным в растрате 7,5 млн рублей. Он мог сесть в колонию на 7 лет. Но суд дал 5 лет условно, учтя награды, заслуги, малолетних иждивенцев.