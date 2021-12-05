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Облысение: ресвератрол остановит выпадение волос и поможет их отрастить быстрее - где он содержится?

1:30:4912/5/2021
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Из 100000 волос, которые вы имеете, около 100 выпадают ежедневно, и они заменяются с одинаковой скоростью, когда вы молоды.

Факторы риска выпадения волос в основном генетические, при этом облысение по мужскому типу является общей наследственной чертой. Фото: Pixabay.com

Было обнаружено, что ресвератрол способствует возобновлению роста волос при нанесении на кожу. Было обнаружено, что другие антиоксиданты обладают аналогичным эффектом.

Антиоксиданты - это вещества, которые имеют множество преимуществ для здоровья. Диета с высоким содержанием антиоксидантов связана со снижением риска хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак. Преимущества также, по-видимому, распространяются на выпадение волос, от которого в какой-то момент жизни страдают две трети мужчин. Ученые применили антиоксидант ресвератрол к недавно сбритым участкам волос и увидели, что волосы снова отрастают вместе с укреплением клеток кожи, которые защищают волосы. Исследование было опубликовано в Журнале клинической, косметической и исследовательской дерматологии, пишет express.co.uk.

Ранее исследования связывали окислительное повреждение с выпадением волос вместе с ролью регуляторных клеток, называемых клетками дермального сосочка.

Исследователи обнаружили, что количество этих сосочковых клеток, которые производят химические вещества, способствующие росту волос, увеличилось после применения антиоксидантов.

В ходе исследования также наблюдалось удлинение волос и увеличение количества волосяных фолликулов.

Исследование проводилось несколькими лабораториями генетики и дерматологии в Китае.

Антиоксидантом, использованным в исследовании, был ресвератрол, природное соединение, которое содержится в винограде, ягодах и арахисе.

В аналогичном исследовании, опубликованном в Международном журнале косметической науки, рассматривалась возможность усиления косметических продуктов антиоксидантами для предотвращения выпадения волос.

Они обнаружили, что люди, применяющие шампунь с антиоксидантами, заметили уменьшение выпадения волос. Дополнительным зарегистрированным преимуществом было более густые волосы и более здоровая кожа.

Наука о выпадении волос в настоящее время не завершена, а роль старения еще не изучена.

Из 100000 волос, которые вы рождаете, около 100 выпадают ежедневно, и они заменяются с одинаковой скоростью, когда вы молоды.

Со временем ваши волосы заменяются медленнее, чем выпадают, обычно начиная с 30 лет.

Исследователи связывают выпадение волос с потерей уверенности в себе и низкой самооценкой, но не влечет за собой никаких других рисков для здоровья.

Антиоксиданты - это класс соединений, останавливающих вредные цепные реакции в организме.

Ваши клетки естественным образом производят вредные молекулы, которые вызывают кумулятивное повреждение клеток и ДНК.

Их можно найти во многих растительных продуктах, а также в некоторых витаминах, таких как E и C, которые действуют как антиоксиданты.

Иногда в пищу добавляют антиоксиданты, чтобы сохранить ее надолго.

Факторы риска выпадения волос в основном генетические, при этом облысение по мужскому типу является общей наследственной чертой.

Другие факторы, которые могут увеличить риск выпадения волос, - это болезнь, стресс и гормональный дисбаланс.

Внезапное и сильное выпадение волос может указывать на более серьезные проблемы со здоровьем, такие как заболевания щитовидной железы.

В зависимости от причины выпадения волос оно может быть обратимым.

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