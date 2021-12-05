Низкое давление может быть опасно: Семь симптомов, к которым следует отнестись серьезно

Лучше иметь слишком низкое кровяное давление, чем слишком высокое. Но низкое кровяное давление может быть признаком серьезного заболевания, а иногда даже вызвать сердечный приступ. FOCUS Online поговорил с экспертом о важных симптомах, самолечении и о том, почему лекарства могут даже навредить.
Слишком высокое давление повреждает кровеносные сосуды, в этом нет никаких сомнений. Он должен быть другим, если артериальное давление слишком низкое. Распространено мнение, что кровяное давление не может быть достаточно низким, потому что оно защищает кровеносные сосуды и органы, пишет focus.de.
Но это не совсем так, потому что в случае низкого кровяного давления, соматической гипотензии или гипотонии необходимо различать, «болен ли здоровый молодой человек или кто-то болен или значительно старше», - объясняет Роберт Х.Г. Швингер, главный врач второй медицинской клиники Weiden Clinic, член правления Bavarian Heart Attack Network.
Низкое артериальное давление, это значения
По данным ВОЗ, идеальные значения артериального давления составляют от 120 до 80 мм рт. Врачи говорят о низком артериальном давлении такими значениями:
Женщины ниже 100-60 мм рт.
Мужчины от 110 до 70 мм рт. Ст.
Нет точных данных о том, сколько людей пострадали. «Однако очевидно, что людей с низким артериальным давлением значительно меньше, чем со слишком высоким», - добавляет эксперт.
Потому что низкое артериальное давление не считается заболеванием. Контрмеры обычно необходимо принимать только при появлении симптомов.
Низкое артериальное давление: типичные симптомы
Головокружение - один из основных признаков пониженного давления. Также может произойти следующее:
Визуальные расстройства.
Шум в ушах.
Слабый.
Головная боль.
Шаткость походки.
Мчащееся сердце.
«При появлении симптомов вам следует проверить их, независимо от того, молод вы, стары, больны или здоровы», - советует кардиолог.
Причины трех форм гипотонии.
Слишком низкое кровяное давление с медицинской точки зрения делится на разные формы в зависимости от причин.
1. Первичное, конституциональное низкое кровяное давление зависит от типа: особенно страдают молодые, высокие и очень стройные женщины, которые не занимаются спортом. Четкой причины первичной гипотензии нет.
2. Иначе обстоит дело с вторичным пониженным давлением, которое возникает в результате определенных обстоятельств или болезней. В первую очередь, это образ жизни и роскошные продукты, которые снижают кровяное давление в подвал. «В частности, слишком малое употребление алкоголя - большой риск для пожилых людей - приводит к потере объема кровеносных сосудов и, следовательно, к падению артериального давления», - говорит Роберт Швингер, приводя важную причину. Другие причины, вызывающие расширение сосудов, т. Е. Расширение сосудов и снижение артериального давления:
Отравления алкоголем и другими интоксикантами, например
никотин
Солнечные ванны.
Также возможными причинами могут быть следующие заболевания:
эндокринные метаболические нарушения, такие как дисфункция щитовидной железы
сердечно-сосудистые заболевания, связанные со снижением вазореактивности. Вазореактивность - это способность сосудов становиться шире и уже по мере необходимости.
нейрогенные расстройства (нарушается функция мельчайших нервов, расширяющих и сужающих сосуды, что может возникнуть, например, при диабете )
Гипотония также часто вызывается приемом высоких доз гипотензивных препаратов, таких как ингибиторы АПФ, сартаны, бета-блокаторы или блокаторы кальциевых каналов.
3. Кроме того, ортостатическая гипотензия с медицинской точки зрения считается третьей формой гипотензии. Когда вы встаете, проявляются такие симптомы, как головокружение. Систолическое артериальное давление падает более чем на 20 мм рт. Ст. И / или диастолическое артериальное давление более чем на 10 мм рт. Ст. В течение трех минут. Симптомы исчезают сразу же, когда вы садитесь или ложитесь. Общие сведения: артериальное давление падает, когда вы встаете, и не регулируется сразу, как это обычно бывает. Причины этого во многом совпадают с причинами вторичной гипотензии.
У молодых людей низкое кровяное давление с большей вероятностью принесет пользу.
Но насколько на самом деле опасно пониженное давление? Для молодых, здоровых людей низкое кровяное давление имеет тенденцию указывать на хороший прогноз для здоровья, потому что оно практически не создает нагрузки на организм. Кроме того, по словам эксперта, в этой возрастной группе по мере взросления артериальное давление обычно нормализуется само.
Низкое кровяное давление может повысить вероятность падения пожилых людей.
С пожилыми людьми все выглядит иначе. У них уже ограничиваются сосудистый тонус и вазореактивность. Если артериальное давление становится слишком низким, могут возникнуть такие симптомы, как сильное головокружение, что приведет к опасной ситуации. «Если у пожилого человека закружится голова и он окажется, например, перед лестницей, он может упасть», - предупреждает профессор.
Риск сердечного приступа может увеличиваться при низком артериальном давлении.
Низкое кровяное давление также может быть опасным для людей, у которых уже есть сердечно-сосудистые заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца (сужение коронарных артерий). Раньше считалось, что кровяное давление нужно максимально снижать с помощью лекарств, чтобы защитить сердце и кровеносные сосуды. Сегодня медицина использует более дифференцированный подход.
«Если артериальное давление упадет ниже 120 или даже 110 мм рт. Ст. У пациентов с критическим коронарным стенозом, например, может быть спровоцирован сердечный приступ», - предупреждает эксперт. Поэтому слишком низкое кровяное давление неблагоприятно для пожилых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что теперь известно из недавних крупных исследований .
Низкое кровяное давление оптимально только при сердечной недостаточности
Однако сердечная недостаточность является исключением, когда сердечная мышца ослаблена, добавляет эксперт. Если кровеносные сосуды в норме и здоровы, артериальное давление необходимо в значительной степени снизить, чтобы расслабить мышцы. «У некоторых пациентов значения ниже 100 мм рт. Таким образом, при сердечной недостаточности не бывает слишком низкого кровяного давления.
Что помогает при пониженном давлении.
В зависимости от причины существуют разные способы нормализации артериального давления. Если болезнь вызывает гипотонию и если ее лечить, артериальное давление снова повышается. Если дозы гипотензивных препаратов слишком высоки, поможет постепенное снижение дозы лекарства под наблюдением врача.
Кардиолог советует здоровым в остальном людям, как молодым, так и пожилым людям, принимать следующие меры против низкого кровяного давления:
Пейте достаточно.
Пейте как можно меньше алкоголя и не курите.
Избегайте яркого солнца.
Тренируйте сосуды с помощью контрастного душа.
Виды спорта на выносливость, такие как быстрая ходьба и езда на велосипеде, дешевы.
Больше соли и кофе при пониженном давлении?
Также было бы целесообразно потреблять немного больше соли и кофеина, факторов, влияющих на кровяное давление. Однако здесь предупреждает Роберт Швингер. Хотя соль увеличивает кровяное давление, она запускает ряд неблагоприятных процессов в организме, например, увеличивает риск задержки воды. Кроме того, нет убедительных исследований, показывающих положительное влияние повышенного потребления соли на низкое кровяное давление. В разумном кофе нет ничего плохого.