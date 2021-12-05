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Антивозрастные диеты: исследователи развеяли четыре мифа о продлении жизни при помощи диеты

3:30:4412/5/2021
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Антивозрастные диеты, индивидуальные продукты питания и добавки стали популярными в последние годы, отчасти, как предполагают исследователи, благодаря результатам экспериментов, проведенных на животных.

Антивозрастные диеты, индивидуальные продукты питания и добавки стали популярными в последние годы. Фото: Pixabay.com

Небольшая группа исследователей из Вашингтонского университета и одна из Центра биомедицинских исследований Пеннингтона провела обзор исследований, посвященных эффективности антивозрастных диет, и не нашла практически никаких оснований полагать, что они работают. В своей статье, опубликованной в журнале Science, группа описывает свою работу и некоторые мифы, которые они раскрыли.

Антивозрастные диеты, индивидуальные продукты питания и добавки стали популярными в последние годы, отчасти, как предполагают исследователи, благодаря результатам экспериментов, проведенных на животных. Но они отмечают, что было проведено гораздо меньше исследований, чтобы выяснить, верны ли утверждения производителей продуктов питания и диеты, или же результаты, полученные на животных, применимы к людям. В рамках этой новой попытки исследователи рылись в исследовательских документах, чтобы выяснить, что изучается, а что нет, и какие результаты были получены, пишет medicalxpress.com.

Исследователи отмечают, что некоторые исследования показали, что диеты с ограничением калорий могут продлить продолжительность жизни у подопытных животных, таких как мыши, вероятно, потому, что сжигание калорий связано с метаболическими часами. Но пока неясно, верно ли то же самое для людей.

Чтобы определить состояние исследований на данный момент, исследователи изучили результаты периодического голодания и исследований питания с ограничением по времени, а также кетогенной диеты. Они не нашли доказательств того, что какое-либо из них привело к увеличению продолжительности жизни у людей. Но они также отмечают, что их эффективность серьезно не изучалась, так как для этого потребовалось бы наблюдение за субъектами на всю жизнь.

Это привело их к четырем основным мифам, которые были развеяны исследователями: ограничение калорий срабатывает каждый раз, когда человек пытается продлить свою жизнь; что ограничение калорий продлевает продолжительность жизни, останавливая рак; что некоторые питательные вещества хороши или плохи с точки зрения продолжительности жизни; и наконец, что есть какие-либо антивозрастные диеты, которые действительно работают так, как заявлено.

Исследователи пришли к выводу, что было проведено слишком мало исследований, чтобы определить, действительно ли антивозрастные диеты продлевают продолжительность жизни человека.

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людиисследованияэффективностьантивозрастные диетыScience
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