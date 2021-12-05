Как правильно ухаживать за ёлкой и что нужно проверять ежедневно?

Новый год и Рождество не за горами, а это значит, что многие начнут задумываться о покупке свежего дерева. Один эксперт поделился советами по уходу за елкой, а также советами по украшению.
Многие любят свежие рождественские елки, ведь они великолепно пахнут все время, пока живы. Несмотря на то, что за ней относительно легко ухаживать, один эксперт поделился, где следует расположить елку, а также советами по поливу, пишет express.co.uk.
Основатель Pine and Needles Джош Лайл объяснил: «Это самое знаменитое событие года, но миллионы людей до сих пор не знают, как ухаживать за своей рождественской елкой. Обращайтесь с елкой так же, как с срезанными цветами - подрежьте кончик, опустите в воду и не ставьте рядом с батареей отопления. Очень важно отрезать три сантиметра от дерева после того, как вы принесете его домой (или попросите продавца сделать это за вас). Деревья пьют больше, чем вы на Рождество - около трех пинт воды в день - но более крупные деревья будут пить больше, поэтому стоит ежедневно проверять, нуждается ли ваше дерево в подкормке».
Также рекомендуется держать дерево подальше от источников тепла. Это включает в себя размещение его рядом с батареей отопления, потому что это может привести к сушке елки. По словам Джоша, деревья также не должны подвергаться резким перепадам температуры.
Он сказал: «Деревья, как и большинство людей, являются созданиями привычки и предпочитают устойчивые условия».
Когда дело доходит до полива, их нужно поливать непрерывно, чтобы они жили как можно дольше.
В отличие от растений, елку нельзя поливать, потому что она будет пить только то, что ей нужно.
Джош сказал: «Ваша рождественская елка может пить от двух до трех литров воды в день, в зависимости от ее размера и настроек центрального отопления. Это очень важно, поскольку как только уровень воды упадет ниже ствола дерева, сок снова запечатает кору в течение нескольких часов, не позволяя дереву пить воду, даже если вы затем снова заполните подставку для рождественской елки».
Есть ли правильный способ украсить елку?
По словам эксперта, размещение фенечки крайне важно, когда речь идет о здоровье дерева.
Джош сказал: «Чем тяжелее украшения, тем больше нужно держать их подальше от кончиков веток.
«Возьмите крючки - это намного лучше, чем крошечная веревочка, снабженная шарами, и позволяет разместить украшение глубже в ветвях, а также поменять местами предметы с меньшим шансом повредить иглы».
Один эксперт объяснил, что, возможно, стоит осмотреть дерево, прежде чем вносить его внутрь, чтобы увидеть, есть ли на нем какие-либо вредители.
Демер Касс, эксперт по доставке и установке рождественских елок в Fantastic Services, объяснил: «Большинство насекомых с елки довольны тем, что живут внутри елки, но не вне ее.
«Окружающая среда вашего дома не подходит для того, чтобы они выходили на улицу, поэтому они умрут, прежде чем когда-либо покинут дерево. Большинство фермерских хозяйств, занимающихся рождественскими елками, принимают меры, чтобы гарантировать, что их деревья относительно свободны от вредителей. Некоторые фермы проводят опрыскивание пестицидами, затем встряхивают деревья и опрыскивают их, чтобы избавиться от возможных насекомых, которые могут на них оказаться. Однако, прежде чем занести дерево внутрь, вы можете осмотреть его ветви на предмет насекомых или яиц и хорошенько встряхнуть».