Хотите долго жить? Узнайте, во сколько лучше всего завтракать

Новое исследование предполагает, что ожидание до 10 утра может привести к ранней смерти. Исследователи Городского университета Нью-Йорка отследили 34000 американцев старше 40 лет. Добровольцы записывали время приема пищи, и ученые сравнивали его с показателями смертности.
Завтрак уже считается самой важной едой дня, но теперь эксперты считают, что его употребление на рассвете также может помочь вам прожить дольше, пишет dailymail.co.uk.
Принятие его к 7 утра может увеличить продолжительность жизни, но ожидание до 10 утра может привести к преждевременной могиле, как показывают исследования.
Ученые хотели выяснить, связано ли время первого приема пищи за день с долголетием.
Предыдущие исследования показали, что прием пищи поздно вечером нарушает внутренние часы организма и увеличивает риск развития диабета 2 типа и сердечных заболеваний. Но мало исследований изучали, оказывает ли время завтрака подобное влияние.
Итак, исследователи из Городского университета Нью-Йорка в течение нескольких десятилетий отслеживали более 34000 американцев в возрасте старше 40 лет.
Добровольцы записывали время приема пищи, и ученые сравнивали его с показателями смертности в ходе исследования.
Результаты, опубликованные в Journal of Nutrition, показали, что у тех, кто завтракал с 6 до 7 утра, на шесть процентов меньше шансов преждевременно умереть от серьезных заболеваний, таких как болезнь сердца или рак, чем у тех, кто регулярно завтракал в 8 часов утра, и на 12 процентов меньше в риск ранней смерти, чем у тех, кто впервые поел в 10 утра.
Считается, что пропуск завтрака или его поздний прием пищи нарушают «пищевые часы» организма - внутренние программы, контролирующие выброс гормонов, связанных с кормлением, таких как инсулин.
Этот гормон помогает сжигать глюкозу из кровотока, и его уровень достигает пика рано утром.
Поздний прием пищи может означать, что в организме постепенно вырабатывается меньше инсулина и повышается уровень глюкозы в крови, что приводит к диабету, ожирению и сердечным заболеваниям.
Опрос, проведенный в прошлом году, показал, что каждый пятый британец регулярно пропускает завтрак и ест только в полдень.