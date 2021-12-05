5 декабря – Самый несносный день в году: очень веселые поздравления с очень грустным праздником

Желаю хорошего, продуктивного, прекрасного дня! Пусть день пройдет легко, в хорошем настроении и расположении духа, а также без проблем и раздражений. Побольше улыбок и позитива в новом дне!
Желаю тебе чудесного, волшебного, невероятно позитивного дня. Пусть в тебе кипит энергия, пусть все обстоятельства складываются удачно для тебя, пускай каждая мелочь приносит огромную удачу! Радостных тебе эмоций и блестящих успехов!
Любимый мой человечек, радость моя, я желаю тебе доброго утра, чудесного настроения и светлого вдохновения. Пусть день пройдет успешно и легко, счастливо и радостно. Целую тебя и крепко обнимаю.
Пожелания: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru