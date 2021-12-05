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Магнитная буря 5 декабря 2021: как на магнитосфере Земли возникают колебания, рассказываем

10:45:2512/4/2021,София Мальцева
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Пациенты с хроническими патологиями обязательно должны лечить основное заболевание.

Когда на Солнце происходят вспышки, которые приводят к увеличению электрических токов в магнитосфере, где контролируется приток и движение частиц, заряженных в магнитной буре. Фото: Pixabay.com

Сила магнитных бурь 5 декабря дойдет до четырех баллов. Первые волнения магнитосферы начнутся в 4 утра, по новосибирскому времени, мощностью в четыре балла и длительностью шесть часов. В 10 утра наступит небольшое спокойствие, после чего буря вернется в 16.00 силой в три балла, и длительностью шесть часов. Конец дня прогнозируется спокойным.

Как происходят магнитные бури?

Когда на Солнце происходят вспышки, которые приводят к увеличению электрических токов в магнитосфере, где контролируется приток и движение частиц, заряженных в магнитной буре. Что приводит к ее колебаниям. Магнитосфера-это внешняя оболочка того, что мы называем ионосферой, и она имеет решающее значение для защиты жизни на Земле.

Магнитные бури влияют на человека (симптомы могут меняться во времени, проявляясь позже), ухудшая общее состояние. У некоторых людей организм негативно реагирует за 1-2 дня до начала шторма, другие чувствуют себя плохо в его разгар, состояние других ухудшается только после шторма. Главными симптомами становятся головные боли, скачки давления, усталость и нервозность.

Также наши читатели жалуются на появление:

Боли в суставах.

Бессонницы, усталости.

Напряжения в теле.

Постоянной слабости.

Также в дни повышенной солнечной активности не следует планировать тяжелую физическую работу. Здоровые люди могут заниматься своими обычными делами, но без дополнительного стресса. Вам следует больше ходить и есть легкую диетическую пищу. Также необходимо придерживаться питьевого режима, так как недостаток воды увеличивает вязкость и без того густой крови.

Пациенты с хроническими патологиями обязательно должны лечить основное заболевание. Таким людям необходимо заниматься лечебной физкультурой, закаляться и регулярно отдыхать на природе.

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