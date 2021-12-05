Омикрон и вакцины: Почему рано паниковать по поводу новых вакцин

Исследователи во всем мире пытаются выяснить, защищают ли существующие вакцины COVID нас от последнего варианта - Omicron.
Наихудший сценарий является вирус мутировал так много важнейших части своего генома , что он может избежать вакцин COVID , предназначенные , чтобы защитить нас от более ранних версий вируса-с разрушительными последствиями во всем мире, пишет medicalxpress.com.
Но паниковать рано. И вакцины могут в конечном итоге защитить нас от Омикрона, как это было с более ранними вариантами.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что нам понадобится еще две-четыре недели, чтобы понять, что происходит. Вот то, что ученые всего мира пытаются выяснить.
Почему беспокойство?
Причина, по которой Omicron вызвал глобальную тревогу, связана с количеством новых мутаций в геноме SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID.
Эти данные, вкупе с данными из реального мира о быстром росте случаев заболевания препаратом Омикрон в Южной Африке, побудили ВОЗ 26 ноября обозначить Омикрон как « вариант, вызывающий беспокойство ».
Омикрон был обнаружен в нескольких других странах по всему миру.
Мы уже видели некоторые мутации Omicron в других вариантах.
По отдельности некоторые из этих мутаций были связаны с устойчивостью к нейтрализующим антителам . Другими словами, эти мутации помогают вирусу ускользнуть от распознавания иммунной системой, приправленной вакциной COVID-19 .
Некоторые из этих отдельных мутаций также связаны с повышенной способностью передачи вируса от одного человека к другому.
Однако у Омикрона много уникальных мутаций. Например, в спайковом белке , который используется во многих современных вакцинах, Omicron имеет около 30 мутаций по сравнению с вирусом, который пришел из Ухани. В спайковом белке Delta всего десять мутаций. Так вы получите представление о масштабах изменений.
Исследование того, как эти множественные мутации взаимодействуют друг с другом, а не по отдельности, будет ключом к пониманию того, как Omicron ведет себя по сравнению с другими вариантами.
Рассмотрение этих взаимодействий расскажет нам больше о способности Омикрона инфицировать клетки, вызывать болезни и ускользать от вакцин. И сейчас проводятся эксперименты по изучению этих мутаций и их последствий.
Пока мы ждем результатов, на этой неделе мы получили известия от некоторых производителей вакцин . Moderna заявила, что ее вакцина будет менее эффективной против Omicron, чем против Delta. Между тем, Pfizer / BioNTech заявили, что их вакцина по-прежнему защищает от тяжелых заболеваний. Обе компании заявили, что при необходимости могут производить модифицированные бустерные вакцины .
Почему на получение ответов уйдут недели?
Вот то, над чем работают исследователи во всем мире, и почему у нас не будет ответов в течение нескольких недель.
Выращивание вируса.
Исследователи берут образцы Омикрона у инфицированных людей и выращивают вирус в лабораториях . Это дает им рабочие запасы вируса для проведения экспериментов. Это может занять время, так как вы часто начинаете с небольшого количества вируса из мазка.
Этот процесс также зависит от доступа к нужным типам клеток для роста вируса.
Наконец, это необходимо делать в лабораториях с высоким уровнем биобезопасности для сдерживания распространения вируса. Не все исследователи имеют доступ к этим объектам.
Сделайте свой собственный "вирус".
Исследователи также могут использовать генетические инструменты для производства вируса в лаборатории, для чего требуется только последовательность генома SARS-CoV-2. Это избавляет от необходимости полагаться на образцы пациентов.
Они также могут производить в лаборатории генно-инженерные вирусы , называемые псевдотипными вирусами. Они несут только спайковый белок SARS-CoV-2.
Исследователи также могут выделять небольшие порции белка-шипа на поверхности других организмов, таких как дрожжи .
Все эти параметры требуют времени для настройки, оптимизации и использования в исследованиях, описанных ниже.
Оба метода полезны.
Первоначальные исследования будут посвящены тому, как мутации Омикрона влияют на пригодность варианта - на его трансмиссивность и способность уклоняться от иммунитета, индуцированного вакциной.
Например, в начальных экспериментах будет изучена способность Омикрона инфицировать клетки . Эти исследования расскажут нам, насколько хорошо шипованный белок Omicron взаимодействует с рецептором ACE2, шлюзом для заражения наших клеток. Дальнейшие исследования позволят выяснить, насколько хорошо Омикрон может реплицироваться в клетках после проникновения в организм.
Исследования по нейтрализации будут определять, насколько хорошо антитела, индуцированные нынешними вакцинами против SARS-CoV-2, могут нейтрализовать Омикрон или предотвратить его заражение клеток. Такие исследования основаны на доступе к сыворотке вакцинированных людей и могут сравнивать нейтрализующую способность Омикрона с другими вариантами SARS-CoV-2.
Также вероятно, что в исследованиях будет изучено влияние режимов ревакцинации и более ранней инфекции SARS-CoV-2 на то, насколько хорошо антитела нейтрализуют Омикрон.
Так чего же нам ожидать? Пока мы не получим результаты этих экспериментов, сказать наверняка сложно.
Исследования того, насколько эффективны вакцины против COVID-19 против других вариантов, показывают, что они, как правило, менее способны вызывать тот тип антител, который мы хотели бы видеть (нейтрализующие антитела). Однако, когда появились предыдущие варианты, вакцины продолжали защищать от тяжелых заболеваний.
Вакцинная защита - это еще не все или ничего. Мы вряд ли получим идеальный нейтрализующий ответ антител против Омикрона или его отсутствие, скорее, что-то среднее.
Мы также узнаем больше, когда увидим больше случаев.
Непрерывный мониторинг реальных данных также будет иметь важное значение для определения того, как Omicron влияет на более широкую пандемию.
В ближайшие недели будет дан ответ на вопрос, сможет ли Omicron распространяться по всему миру с раздач по всему миру или конкурировать с Delta.
Также остается неясным, вызывает ли заражение Омикрон более или менее серьезное заболевание . Ключевым моментом здесь будет мониторинг показателей госпитализации.
Нам все еще нужно заняться Дельтой.
В настоящее время скомпилировано менее 200 генетических последовательностей Omicron по сравнению с более чем 2,8 миллионами последовательностей Delta. Дельта остается наиболее доминирующим вариантом. Поэтому мы должны продолжать использовать вакцины и методы лечения, которые, как мы знаем, работают против Delta.
Также важно, чтобы мы продолжали принимать меры общественного здравоохранения , такие как ношение масок и социальное дистанцирование, наряду с продолжающейся вакцинацией, для борьбы с распространением SARS-CoV-2 и появлением новых вариантов.