Погода в Бердске 5 декабря 2021: оттепель в воскресный день все еще остается в городе

В воскресенье, 5 декабря, в Бердске наступит относительно теплая погода. С утра температура воздуха составит - 4, -5 градусов. В обед воздух прогреется до -3, -2 тепла. При относительной влажности воздуха 87% и южном ветре 4,1 м/c. Атмосферное давление повысится до 759 мм ртутного столба.
5 декабря отмечается народно-христианский праздник Прокопьев день. В церкви вспоминается святой Прокопий, который прославился тем, что за свою праведную жизнь получил дар чудотворения и исцелил много больных. Наместник Палестины, в свою очередь, проводил активную борьбу с последователями христианской веры.
Поэтому Прокопия арестовали и стали заставлять отречься от Христа. Проповедник отказался сделать это, за что был казнен.
Дети в Прокопьев день шумно гуляли на улице, катались с горок и играли в снежки. Часто к ним присоединялись и молодые люди. А вечером загадывали друг другу загадки у горячей печи, с чаем.