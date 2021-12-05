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Погода в Бердске 5 декабря 2021: оттепель в воскресный день все еще остается в городе

11:30:0912/4/2021
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Дети в Прокопьев день шумно гуляли на улице, катались с горок и играли в снежки.

5 декабря ожидается теплая погода. Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 5 декабря, в Бердске наступит относительно теплая погода. С утра температура воздуха составит - 4, -5 градусов. В обед воздух прогреется до -3, -2 тепла. При относительной влажности воздуха 87% и южном ветре 4,1 м/c. Атмосферное давление повысится до 759 мм ртутного столба.

5 декабря отмечается народно-христианский праздник Прокопьев день. В церкви вспоминается святой Прокопий, который прославился тем, что за свою праведную жизнь получил дар чудотворения и исцелил много больных. Наместник Палестины, в свою очередь, проводил активную борьбу с последователями христианской веры.

Поэтому Прокопия арестовали и стали заставлять отречься от Христа. Проповедник отказался сделать это, за что был казнен.

Дети в Прокопьев день шумно гуляли на улице, катались с горок и играли в снежки. Часто к ним присоединялись и молодые люди. А вечером загадывали друг другу загадки у горячей печи, с чаем.

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