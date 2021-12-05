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Предсказания «казахской Ванги» Веры Лион на 2022 год: начнется ли война России с Китаем и другие прогнозы для всей страны

6:00:1412/5/2021
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Вера Лион, «казахская Ванга» рассказала, что будет ждать всех россиян в 2022 году.

Люди всегда хотят знать, что ждет их в будущем. Фото: Pixabay
Люди всегда хотят знать, что ждет их в будущем. Фото: Pixabay

Вера Лион считается одной из самых сильных ясновидящих. За все время она с точностью предугадала ряд важных событий, произошедших в мире и в России. Практически все ее прогнозы являются точными, и некоторые из них совпадают с тем, что в свое время предсказывали Ванга, Нострадамус, Матрона Московская и другие ясновидящие. Так, недавно был опубликован ее прогноз на 2022 год, из которого можно понять, что будет происходить в нашей стране в следующем году.

Почти все предсказания «казахской Ванги» связаны с политической сферой стран. Так, про нашу страну она сказала, что положение не изменится: руководящие должности останутся за всеми теми же людьми, оппозиционно настроенные люди продолжат свою деятельность, а векторы во внешней политике будут направлены в те же стороны.

Стоит отметить, что Владимир Путин останется на своем месте, и какого-либо государственного переворота ожидать не стоит. То же самое можно сказать про оппозицию, которая не сможет прийти к власти, и вся их деятельность не закончится ничем полезным для них. Отношения со всеми идеологическими недоброжелателями останутся такими же напряженными. США не будет выходить на мировую и начнет действовать еще более негативно. То же самое касается стран Евросоюза, а также Украины и государств Прибалтики, с которыми не будет дружеских отношений ближайшие несколько лет.

Однако, в отношениях с Китаем все будет в порядке. Войны с ними не ожидается, и в следующем году у нас только укрепятся дружеские отношения. Связано это будет, в том числе, с тем, что в круг наших политических врагов войдут одни и те же государства, и эта проблема только объединит нас с друзьями с Востока.

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предсказаниеВера Лионпрогноз на 2022 год
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