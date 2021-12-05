Влияют ли гормоны стресса на восприимчивость молодых женщин к ИППП?

Исследователи из Иллинойского университета в Чикаго получили 2,6 миллиона долларов в виде финансирования исследований от Национальных институтов здравоохранения для изучения того, как стрессоры, связанные с пандемией, влияют на сексуальное поведение и риск инфекций, передаваемых половым путем, среди девочек и молодых женщин в Кении.
Эта награда позволит исследователям UIC продолжить текущее исследование 436 девочек среднего школьного возраста в западной Кении до 2023 года и включить в исследование новые меры исследования социально-экономического, поведенческого и психосоциального воздействия кризиса COVID-19 в регионе, пишет medicalxpress.com.
«Мы хотим понять, как это связано с сексуальным контактом девочек и последующим риском бактериального вагиноза, ИППП и ВИЧ», - сказала Суприя Мехта, профессор эпидемиологии и биостатистики и временно исполняющий обязанности заместителя декана по вопросам глобального здравоохранения Школы общественного здравоохранения UIC. «Мы специально рассмотрим связь между биологическими показателями стресса, такими как уровни кортизола и эстрадиола, и уровнем инфекций».
Первоначальное исследование, начатое в апреле 2018 года соисследователем Пенелопой Филлипс-Ховард из Ливерпульской школы тропической медицины, было направлено на понимание влияния менструальных чаш и роли микробиома влагалища в снижении показателей бактериального вагиноза и ИППП в рандомизированном исследовании. контролируемое судебное разбирательство в графстве Сиая на западе Кении. В этом регионе гендерное неравенство и стигма вокруг менструации являются значительными. Исследования показали, что девушки часто занимаются коммерческим сексом для получения предметов первой необходимости, таких как предметы гигиены, мыло и нижнее белье, и что молодые женщины в возрасте 15-19 лет несут непропорционально большую долю ИППП и других инфекций репродуктивной системы.
По прошествии первых 18 месяцев исследования, которое проводилось до пандемии COVID-19, команда обнаружила, что оптимальный вагинальный микробиом, который может помочь в предотвращении инфекций, наиболее вероятен среди девочек, которые не сообщали о сексуальной активности. Неоптимальный вагинальный микробиом чаще всего был среди девочек, которые использовали одежду для управления менструацией, девочек старшего возраста и тех, кто вел половую жизнь.
«Если принять во внимание тот факт, что частота неоптимального вагинального микробиома среди взрослых женщин в этом районе высока, это говорит о том, что здоровье влагалища, скорее всего, изменяется определенным поведением и что неоптимальный состав можно предотвратить», - Мехта сказал. «Подростковый возраст может стать критически важной точкой вмешательства для предотвращения неблагоприятных последствий для репродуктивного здоровья».
Они также обнаружили, что распространенность инфекций была высокой: около 10% девочек страдали ИППП, а 11% - бактериальным вагинозом - воспалительным заболеванием, вызванным чрезмерным ростом определенных бактерий, естественным образом обнаруживаемых во влагалище.
Эти недавние открытия опубликованы в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology .
Мехта сказал, что новая награда NIH имеет решающее значение для понимания репродуктивного здоровья девочек в Кении, где блокировка из-за COVID-19 и закрытие школ существенно повлияли на сообщество и, вероятно, изменили доступ девочек к сексу по обмену и их зависимость от предметов первой необходимости, особенно тех, которые могут в противном случае были доступны в школах.
Предварительные постпандемические данные исследования, собранные осенью 2020 года в течение 30-го месяца исследования, показывают резкое увеличение числа инфекций по сравнению с данными, собранными годом ранее: увеличение BV на 55% (примерно с 14% до 22%). с 18-го месяца и на 34% -ное увеличение ИППП (от 12% до 16%) с 12-го месяца. С поправкой на социально-экономические факторы, девочки, сообщающие о высоком уровне стресса и межличностного насилия, связанного с COVID, имели повышенные шансы инфицирования.
«Я думаю, что эти ранние цифры иллюстрируют необходимость дальнейшего исследования, и мы благодарны за возможность продолжить наши исследования», - сказал Мехта, который предполагает, что повышенная уязвимость к инфекциям связана, по крайней мере частично, с изменениями во влагалище, возникающими в результате повышенного содержания гормонов стресса в организме.
"Подростки особенно чувствительны к вызванному стрессом воздействию на эндокринную и репродуктивную системы. Повышенный стресс и последующее повышение уровня кортизола приводят к снижению эстрогена, который необходим для поддержания правильного баланса микробов во влагалище, чтобы помочь предотвратить БВ, ИППП и ВИЧ", - сказал Мехта. «Информация, которую мы обнаруживаем, может повлиять на здоровье девочек и молодых женщин в регионе, а также может пролить свет на важную связь между репродуктивным здоровьем и жизненным опытом, таким как длительный стресс и травмы».