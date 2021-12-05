Глобальное исследование выявило триггеры инсульта: что повышает его риск на 30%?

Глобальное исследование причин инсульта показало, что каждый одиннадцатый выживший испытал период гнева или расстройства в течение часа, предшествовавшего ему. Каждый 20-й пациент подвергался тяжелым физическим нагрузкам.
Предполагаемые триггеры были выявлены в рамках глобального исследования INTERSTROKE - крупнейшего исследовательского проекта такого рода, проводимого совместно с Национальным университетом Ирландии в Голуэе, в ходе которого было проанализировано 13 462 случая острого инсульта с участием пациентов различного этнического происхождения в 32 странах. страны. Исследование было опубликовано в European Heart Journal, пишет medicalxpress.com.
Инсульт - ведущая причина смерти или инвалидности в мире. Ежегодно около 7500 ирландцев страдают от инсульта, и около 2000 из них умирают. Приблизительно 30 000 человек живут в Ирландии с ограниченными возможностями в результате инсульта.
Ежегодно в Великобритании происходит более 100 000 инсультов, вызывающих 38 000 смертей. Около 1,3 миллиона человек в Великобритании пережили инсульт.
Профессор Эндрю Смит, профессор клинической эпидемиологии Национального университета Ирландии в Голуэе, директор HRB-центра клинических исследований Голуэя и нефролог-консультант в больницах Голуэйского университета, был одним из ведущих исследователей. Он сказал: «Профилактика инсульта является приоритетом для врачей, и, несмотря на успехи, по-прежнему трудно предсказать, когда случится инсульт. Многие исследования были сосредоточены на среднесрочных и долгосрочных воздействиях, таких как гипертония, ожирение или курение. Наше исследование было направлено на то, чтобы посмотрите на острые воздействия, которые могут действовать как триггеры".
В исследовании анализировались закономерности у пациентов, перенесших ишемический инсульт - наиболее распространенный тип инсульта, который возникает, когда сгусток крови блокирует или сужает артерию, ведущую к мозгу, а также внутримозговое кровоизлияние, которое встречается реже и включает кровотечение в ткани мозга. сам.
Профессор Смит добавил: «Мы рассмотрели два отдельных триггера. Наше исследование показало, что гнев или эмоциональное расстройство были связаны с повышением риска инсульта примерно на 30% в течение одного часа после эпизода - с большим увеличением, если у пациента не было история депрессии. Шансы были также выше для людей с более низким уровнем образования.
«Мы также обнаружили, что тяжелая физическая нагрузка была связана примерно с 60% увеличением риска внутримозгового кровоизлияния в течение одного часа после эпизода тяжелой нагрузки. Было больше увеличение для женщин и меньший риск для тех, у кого нормальный ИМТ. Исследование также пришло к выводу, что не было никакого увеличения при воздействии как триггеров гнева, так и тяжелых физических нагрузок».
Соавтор доктор Мишель Канаван, консультант по инсульту в больницах Университета Голуэя, сказала: «Наше послание для людей всех возрастов - поддерживать психическое и физическое благополучие. Но также важно, чтобы некоторые люди избегали тяжелых физических нагрузок, особенно если у них высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также они ведут здоровый образ жизни и регулярно занимаются физическими упражнениями ».
Глобальное исследование INTERSTROKE проводилось совместно профессором Мартином О'Доннеллом, профессором нейроваскулярной медицины в Национальном университете Ирландии, Голуэй, и консультантом по инсульту в больницах Университета Голуэя, в сотрудничестве с профессором Салимом Юсуфом из Исследовательского института здоровья населения Макмастера. Университет и медицинские науки Гамильтона, Канада.
«Некоторые из лучших способов предотвратить инсульт - это вести здоровый образ жизни, лечить высокое кровяное давление и не курить, но наши исследования также показывают, что другие события, такие как приступ гнева или расстройства или период тяжелых физических нагрузок, независимо увеличивают краткосрочный риск». - сказал профессор О'Доннелл.
«Мы хотели бы подчеркнуть, что короткий эпизод тяжелой физической нагрузки отличается от регулярной физической активности, что снижает долгосрочный риск инсульта».
INTERSTROKE - это крупное международное исследование «случай-контроль», проведенное в 142 центрах в 32 странах. Страны были сгруппированы в семь географических регионов - Западная Европа, Северная Америка, Австралия (Канада, Австралия, Германия, Дания, Швеция, Великобритания и Ирландия); Восточная Европа, Центральная Европа, Ближний Восток (Хорватия, Польша, Турция, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Россия и Саудовская Аравия; Китай; Южная Америка (Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор и Перу); Юго-Восточная Азия (Таиланд) , Филиппины и Малайзия); Южная Азия (Индия и Пакистан); Африка (Южная Африка, Мозамбик, Уганда, Судан и Нигерия).
Средний возраст пациентов в исследовании составил 62 года.
Данные об инсультах в Великобритании любезно предоставлены Национальным институтом здравоохранения и передового опыта.