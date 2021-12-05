Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
04.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Глобальное исследование выявило триггеры инсульта: что повышает его риск на 30%?

9:00:5112/4/2021
0

В исследовании анализировались закономерности у пациентов, перенесших ишемический инсульт - наиболее распространенный тип инсульта, который возникает, когда сгусток крови блокирует или сужает артерию, ведущую к мозгу.

Глобальное исследование причин инсульта показало, что каждый одиннадцатый выживший испытал период гнева или расстройства в течение часа, предшествовавшего ему. Фото: Pixabay.com

Глобальное исследование причин инсульта показало, что каждый одиннадцатый выживший испытал период гнева или расстройства в течение часа, предшествовавшего ему. Каждый 20-й пациент подвергался тяжелым физическим нагрузкам.

Предполагаемые триггеры были выявлены в рамках глобального исследования INTERSTROKE - крупнейшего исследовательского проекта такого рода, проводимого совместно с Национальным университетом Ирландии в Голуэе, в ходе которого было проанализировано 13 462 случая острого инсульта с участием пациентов различного этнического происхождения в 32 странах. страны. Исследование было опубликовано в European Heart Journal, пишет medicalxpress.com.

Инсульт - ведущая причина смерти или инвалидности в мире. Ежегодно около 7500 ирландцев страдают от инсульта, и около 2000 из них умирают. Приблизительно 30 000 человек живут в Ирландии с ограниченными возможностями в результате инсульта.

Ежегодно в Великобритании происходит более 100 000 инсультов, вызывающих 38 000 смертей. Около 1,3 миллиона человек в Великобритании пережили инсульт.

Профессор Эндрю Смит, профессор клинической эпидемиологии Национального университета Ирландии в Голуэе, директор HRB-центра клинических исследований Голуэя и нефролог-консультант в больницах Голуэйского университета, был одним из ведущих исследователей. Он сказал: «Профилактика инсульта является приоритетом для врачей, и, несмотря на успехи, по-прежнему трудно предсказать, когда случится инсульт. Многие исследования были сосредоточены на среднесрочных и долгосрочных воздействиях, таких как гипертония, ожирение или курение. Наше исследование было направлено на то, чтобы посмотрите на острые воздействия, которые могут действовать как триггеры".

В исследовании анализировались закономерности у пациентов, перенесших ишемический инсульт - наиболее распространенный тип инсульта, который возникает, когда сгусток крови блокирует или сужает артерию, ведущую к мозгу, а также внутримозговое кровоизлияние, которое встречается реже и включает кровотечение в ткани мозга. сам.

Профессор Смит добавил: «Мы рассмотрели два отдельных триггера. Наше исследование показало, что гнев или эмоциональное расстройство были связаны с повышением риска инсульта примерно на 30% в течение одного часа после эпизода - с большим увеличением, если у пациента не было история депрессии. Шансы были также выше для людей с более низким уровнем образования.

«Мы также обнаружили, что тяжелая физическая нагрузка была связана примерно с 60% увеличением риска внутримозгового кровоизлияния в течение одного часа после эпизода тяжелой нагрузки. Было больше увеличение для женщин и меньший риск для тех, у кого нормальный ИМТ. Исследование также пришло к выводу, что не было никакого увеличения при воздействии как триггеров гнева, так и тяжелых физических нагрузок».

Соавтор доктор Мишель Канаван, консультант по инсульту в больницах Университета Голуэя, сказала: «Наше послание для людей всех возрастов - поддерживать психическое и физическое благополучие. Но также важно, чтобы некоторые люди избегали тяжелых физических нагрузок, особенно если у них высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также они ведут здоровый образ жизни и регулярно занимаются физическими упражнениями ».

Глобальное исследование INTERSTROKE проводилось совместно профессором Мартином О'Доннеллом, профессором нейроваскулярной медицины в Национальном университете Ирландии, Голуэй, и консультантом по инсульту в больницах Университета Голуэя, в сотрудничестве с профессором Салимом Юсуфом из Исследовательского института здоровья населения Макмастера. Университет и медицинские науки Гамильтона, Канада.

«Некоторые из лучших способов предотвратить инсульт - это вести здоровый образ жизни, лечить высокое кровяное давление и не курить, но наши исследования также показывают, что другие события, такие как приступ гнева или расстройства или период тяжелых физических нагрузок, независимо увеличивают краткосрочный риск». - сказал профессор О'Доннелл.

«Мы хотели бы подчеркнуть, что короткий эпизод тяжелой физической нагрузки отличается от регулярной физической активности, что снижает долгосрочный риск инсульта».

INTERSTROKE - это крупное международное исследование «случай-контроль», проведенное в 142 центрах в 32 странах. Страны были сгруппированы в семь географических регионов - Западная Европа, Северная Америка, Австралия (Канада, Австралия, Германия, Дания, Швеция, Великобритания и Ирландия); Восточная Европа, Центральная Европа, Ближний Восток (Хорватия, Польша, Турция, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Россия и Саудовская Аравия; Китай; Южная Америка (Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор и Перу); Юго-Восточная Азия (Таиланд) , Филиппины и Малайзия); Южная Азия (Индия и Пакистан); Африка (Южная Африка, Мозамбик, Уганда, Судан и Нигерия).

Средний возраст пациентов в исследовании составил 62 года.

Данные об инсультах в Великобритании любезно предоставлены Национальным институтом здравоохранения и передового опыта.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
исследованияинсультпричинырискиПациенты.European Heart JournalINTERSTROKEМартин О'ДоннеллМишель Канаван
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Часто испытываете гнев?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Можно ли вводить одновременно вакцину от гриппа и от опоясывающего лишая?
8:30:57 12/4/2021
Можно ли вводить одновременно вакцину от гриппа и от опоясывающего лишая?
О чем нужно непременно помолиться 7 декабря в День святой Екатерины? Традиции и приметы праздника великомученицы
8:15:38 12/4/2021
О чем нужно непременно помолиться 7 декабря в День святой Екатерины? Традиции и приметы праздника великомученицы
Влияют ли гормоны стресса на восприимчивость молодых женщин к ИППП?
8:00:47 12/4/2021
Влияют ли гормоны стресса на восприимчивость молодых женщин к ИППП?
Осложнение в виде редкого тромбоза может возникнуть после вакцин на основе аденовируса
7:30:23 12/4/2021
Осложнение в виде редкого тромбоза может возникнуть после вакцин на основе аденовируса
Чем известен в истории князь Александр Невский?
7:15:15 12/4/2021
Чем известен в истории князь Александр Невский?
Лекарство Сотровимаб признано эффективным против Омикрона и ободрено к применению в Великобритании
7:00:26 12/4/2021
Лекарство Сотровимаб признано эффективным против Омикрона и ободрено к применению в Великобритании
Омикрон и поездки в отпуск за границу: всё, что вам нужно знать
6:30:22 12/4/2021
Омикрон и поездки в отпуск за границу: всё, что вам нужно знать
Ханука-2021: традиции еврейского праздника, можно ли работать, какие подарки дарить и как завершить торжества 6 декабря
6:15:00 12/4/2021
Ханука-2021: традиции еврейского праздника, можно ли работать, какие подарки дарить и как завершить торжества 6 декабря
Были ли уже случаи смерти от коронавируса Омикрон?
6:00:19 12/4/2021
Были ли уже случаи смерти от коронавируса Омикрон?
Почему пожилые люди так восприимчивы к коронавирусу: учёные нашли ответ
5:30:17 12/4/2021
Почему пожилые люди так восприимчивы к коронавирусу: учёные нашли ответ